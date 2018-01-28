مشتريات الأجانب تدفع البورصة للصعود بمنتصف تعاملات الأحد

رجب عزالدينواصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.05 % عند 15330 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.07% عند 856 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.وبلغت قيمة



رجب عزالدين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.05 % عند 15330 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.07% عند 856 نقطة حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 554 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بصافى تداولات 85 مليون جنيه ومليون جنيه و6 ملايين ومليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيم تداولات قدرها 86 مليون جنيه و8 ملايين جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 90 سهما من إجمالى 169 سهما متداولا، بينما هبط 43 وبقى 63 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى – قبل إجازة ثورة يناير -على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند 15170 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.54% عند مستوى 846 نقطة.