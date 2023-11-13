مشتريات الأجانب تدفع البورصة المصرية للإغلاق في المنطقة الخضراء

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023، على ارتفاع جماعى، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، ليقترب مؤشرها الرئيسي من مستوى 24000 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.19%، ليغلق عند مستوى 23954 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.25%، عند مستوى 4791 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ0.87%، ليغلق عند 7020 نقطة.

وبلغت إجمالى قيم التداولات على الأسهم 3.37 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 198 سهما، ارتفع منها 87 سهما، وتراجع 71 سهما، فيما استقر 40 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و614 مليار جنيه، مقابل تريليون و613 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافى قيمة 60.91 مليون جنيه، و1.21 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 62.13 مليون جنيه.