مشتريات الأجانب تدعم استمرار صعود البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 7-11-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.65%، مسجلا مستوى 23208 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.64%، عند مستوى 4620 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.34%، عند 6845 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع 85 سهما، وتراجع 53 سهما، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 13.38 مليون جنيه، و 125.1 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 138.49 مليون جنيه.