بورصة وشركات

مشتريات الأجانب بالبورصة تتركز في 7 قطاعات خلال الأسبوع الماضي

178.5 مليون جنيه مشتريات الأسبوع الماضي
منى عبدالباري 5:05 م, السبت, 6 فبراير 21 5:05 م, السبت, 6 فبراير 21

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تركزت مشتريات المستثمرون الأجانب في 7 قطاعات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، مع استحواذ الأغذية والمشروبات، والموارد الأساسية، والعقارات على القيمة الأكبر.

178.5 مليون جنيه مشتريات الأسبوع الماضي

وسجلت مشتريات المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي 178.5 مليون جنيه، بنسبة 9.6% من التعاملات، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

وسجلت مشتريات الأجانب في قطاع الأغذية والمشروبات 85.7 مليون جنيه، والموارد الأساسية 77 مليون جنيه، والرعاية الصحية بقيمة 68.3 مليون جنيه، والعقارات بـ 49.7 مليون جنيه، ثم البنوك بـ 38.5 مليون جنيه، والخدمات التعليمية بـ 23.2 مليون جنيه، والسياحة والترفيه بـ 21.5 مليون جنيه.

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ومن جانبه توقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مواصلة الأجانب الشراء هذا الأسبوع، وإن كان بوتيرة أهدأ.

جدير بالذكر أن مشتريات المستثمرون الأجانب بالبورصة بلغت 677.4 مليون جنيه، منذ بداية العام الحالي، وفقا للبيانات الصادرة عن البورصة المصرية.

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بقلم منى عبدالباري

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