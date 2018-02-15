مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في التعاملات الصباحية

مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي طفيف، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.
وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد المؤشر الرئيسي “egx30” 0.90% إلى 14938 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.31% إلى 847 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بحوالي 0.33% ليسجل مستوى 2031 نقطة.
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على صعود جماعي إذ ارتفع المؤشر الثلاثيني 0.52% عند مستوى 14805 نقاط، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% ليصل إلى 844 نقطة، بينما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.13% عند مستوى 2025 نقطة.