مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة فى التعاملات الصباحية

مصطفى طلعتاستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى بدعم شرائى من المستثمرين الأجانب.وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.8% ليصل إلى 17610 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتسوطة "egx70" بنسبة 0.20% إلى 877 نقطة، وامتد الارتفا

مصطفى طلعت

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعى بدعم شرائى من المستثمرين الأجانب.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.8% ليصل إلى 17610 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتسوطة “egx70” بنسبة 0.20% إلى 877 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنحو 0.10% ليسجل 2259 نقطة.

يذكر أن مؤشرات البورصة أنهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي إذ صعد المؤشر الثلاثيني 0.84% مسجلا مستوى 17595 نقطة، كما ارتفع السبعيني 0.55% ليغلق عند 875 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا بـ 0.84%، ليسجل 2257 نقطة.

