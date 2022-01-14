أظهرت وثيقة أن مجموعة من المؤسسات الاستثمارية التي حصلت العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية جمعت 2.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين أمس الخميس، فيما يقل كثيرا عما كانت تخطط له، بحسب وكالة رويترز.

اضطرابات تسود أسواق الدين

ووسط الاضطرابات التي تسود أسواق الدين، لم تتغير فروق الأسعار النهائية عن الأسعار الاسترشادية، مع اجتذاب الصفقة طلبات شراء تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وفقا للوثيقة.

وكانت وثيقة مصرفية منفصلة أظهرت في وقت سابق أن المجموعة تسعى، من خلال “إي.آي.جي بيرل هولدنجز”، إلى جمع ما بين 3.5 مليار دولار و4.4 مليار.

وقال مصرفي بعيد عن الصفقة “الصفقات الاستثمارية تزداد صعوبة في ضوء ظروف السوق”.

صفقة سندات كوكاكولا تواجه صعوبات

وأضاف “حتى صفقة سندات كوكاكولا واجهت صعوبات”، في إشارة إلى كوكاكولا إيسيجيك، وهي شركة تعبئة المشروبات الغازية التركية التي باعت سندات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمس الخميس، وفقًا لخدمة (آي.إف.آر) الإخبارية.

واهتزت أسواق الديون العالمية بسبب التحول المفاجئ لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) نحو زيادة أسرع في أسعار الفائدة وسحب التحفيز، ونتيجة لذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض وأصبح المستثمرون أكثر ترددا في إقراض الشركات لحين أن يعرفوا إلى أي مدى يمكن أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.

وباعت “إيه.آي.جي بيرل هولدينجز” 1.25 مليار دولار في شريحة أولى لأجل 14 عاما ونصف إلى 15 عاما بعائد 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، و1.25 مليار دولار لسندات لأجل 24 عاما ونصف إلى 25 عاما عند 235 نقطة أساس.

تحالف بقيادة شركة “إي.آي.جي جلوبال” يشترى 49 % من أسهم شبكة خطوط الأنابيب التابعة لأرامكو

وفي يونيو اشترى تحالف بقيادة شركة “إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز” ومقرها الولايات المتحدة حصة 49 % في شبكة خطوط الأنابيب من شركة أرامكو السعودية التي تحتفظ بحصة 51 % بالشركة.

وبموجب الصفقة أبرمت أرامكو عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاما مع شركة خطوط الأنابيب.

وتصدر السندات عبر “إي.آي.جي بيرل هولدنجز” التي يسيطر مستثمرون تقودهم “إي.آي.جي” على حصة 89.45 % منها في حين تسيطر شركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي على الحصة الباقية.

وتضم المجموعة التي تقودها “إي.آي.جي” صندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية وشركة حصانة السعودية، الذراع الاستثمارية لأكبر صندوق لمعاشات التقاعد في المملكة وسامسونج لإدارة الأصول بكوريا الجنوبية.

وسيجري إعادة تمويل جزء من السندات عبر قرض قيمته 10.8 مليار دولار يدعم اتفاق خط الأنابيب. وذكرت مصادر أن القرض سيعاد تمويله عبر اثنتين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يجمع أول إصدار للسندات ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار.

وينسق سيتي وجيه.بي مورجان الصفقة التي يشارك بها 17 بنكا آخر.