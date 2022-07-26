مشاورات لمشروعات تضم بتروكيماويات وعقارية.. رئيس الوزراء يبحث زيادة الاستثمارات مع قطر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لبحث فرص التعاون، وزيادة الاستثمارات المشتركة المصرية القطرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار/ محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار/ محمد أبو زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/ أيمن سليمان، مدير الصندوق السيادي، والوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

في مستهل اللقاء، وجّه رئيس الوزراء بدراسة أطر زيادة التعاون مع الجانب القطري، في عدة مشروعات استثمارية، من خلال طرح عدد من المشروعات الاستثمارية وتبادل الزيارات لبحث الفرص الاستثمارية، والشراكات بين الدولتين.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم التشاور مع عدد من المسئولين القطريين بشأن التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات المختلفة.

ولفتت إلى أن هناك تنسيقًا بهذا الشأن يتم حاليًّا، وهناك اتجاه أيضًا للشراكة الاستثمارية مع مصر في مجالات؛ منها البتروكيماويات، والمشروعات السياحية والعقارية، وهناك تواصل مستمر بهذا الشأن.

وقالت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سبق عقد لقاء موسع مع رابطة رجال الأعمال القطريين، تم خلاله استعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرية والمشروعات الحالية والمستهدفة للشركات أعضاء الرابطة في مصر، وهناك قطاعات محددة للاستثمار يتم التنسيق بشأنها.

من جانبه أشار المستشار/ محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لما تلقاه خلال زيارته الترويجية إلى قطر ولقائه برجال الأعمال القطريين من طلبات عدّة للاستثمار، ولا سيما في مجالات الزراعة، والسياحة، والصحة، والبترول.

ونوه بأن هناك تنسيقات تتم حاليًّا في هذا الشأن، ومن المقرر عقد لقاءات قريبًا مع رجال الأعمال القطريين، لبحث تفاصيل المشروعات الاستثمارية المشتركة.