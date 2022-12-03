مشاهير في دراما رمضان يغيبون عن نسخة 2023 ..الفن «يخسر» و«الإعلانات» تربح

يغيب عن الموسم الدرامي الرمضاني القادم لعام 2023 عدد من النجوم الكبار الذي أعتاد المشاهدين على تواجدهم بمسلسلات جديدة في الشهر الكريم ، وأبرزهم النجم كريم عبد العزيز الذي يغيب عن الدراما الرمضانية الموسم القادم بعد أن أعلن عن تقديمه بطولة مسلسل ” الحشاشين” اخراج بيتر ميمي لكن خرج العمل من السباق الرمضاني وتم تأجيله لعام 2024 ، بعد أن تواجد المواسم الماضية بمسلسل ” الاختيار ” 2 والاختيار 3 ” أيضا الذي قدمه مع النجمان أحمد عز وأحمد السقا .

كذلك يغيب الفنان الكبير يحي الفخراني عن موسم رمضان القادم ، حيث يغيب للعام الثاني في رمضان بعد آخر مسلسل قدمه عام 2021 ” نجيب زاهي زركش” ونال استحسان الجمهور والنقاد وتعاون فيه مع نجله المخرج شادي الفخراني .

كما يغيب أيضا النجمة هند صبري عن الموسم الرمضاني المقبل ، بعد أن قدمت مسلسل ” البحث عن علا” عام 2022 عبر منصة نتفليكيس فقط وحقق العمل مشاهدة كبيرة ، كما خرجت النجمة منى زكي من السباق الرمضاني الأيام الماضية بعد الاعلان عن تقديمها مسلسل تحت الوصاية مع ميديا هب الذي تعاونت معها في آخر عمل درامي قدمته ” لعبة نيوتن” منذ عامين وحققت به نجاحا كبيرا .

مصطفى كيلاني : المشاريع الفنية التاريخية تتطلب وقتا طويلا لتنفيذها وكتابتها جيدا

بدوره، قال الناقد الفني مصطفى كيلاني إن منى زكي حالة فنية خاصة حيث تغيب موسما معينا ثم تعود بمسلسل قوي ، أما الفنان القدير يحى الفخراني فيتوقف ولايقدم عملا دراميا طالما لايجد نصا جيدا ليقدمه للجمهور ، وذلك ماحدث قبل تقديمه مسلسل ” نجيب زاهي زركش ” منذ عامين وكذلك قبل تقديمه مسلسله الناجح ” ونوس” .

وأشار أيضا إلى أنه ليس مطلوبا أو شرطا أن يتواجد الفنان كل موسم في شهر رمضان ، فالأهم أن يقدم عملا فنيا مميزا منفذ باتقان ، لافتا أن ذلك سبب تأجيل مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز لأنه نجما كبيرا والمشروع ضخما إنتاجيا وفنيا .

وأردف قائلا إن هذه المسلسلات والمشاريع الفنية الضخمة مثل مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز يجب أن تأخذ وقتها بشكل كافي للغاية حتى تظهر بصورة مشرفة للجمهور ، لاسيما أن أن المسلسل التاريخي يحتاج أن يكون الكاتب متواجدا في موقع التصوير طيلة الوقت مهما بلغ الوقت ، اضافة أن المخرج يجب أن يشرف على وحدتي الأخراج للمسلسل التي تتطلب للانتهاء من تصوير جميع المشاهد وذلك مرهق للغاية في العمل الفني .

واستطرد قائلا إن عدم أخذ الوقت الكافي للمشاريع الفنية التاريخية تحديدا تتسبب في ظهور أخطاء كبيرة بها وتؤثر بالخسارة الكبيرة على صناعها ، وذلك مثلما حدث في مسلسل ” أحمس” للنجم عمرو يوسف منذ سنوات حينما توقف المسلسل تماما بسبب أخطاء تاريخية كبيرة فيه وتكلف صناعه خسارة تقدر تقريبا ب60 مليون جنيه وحدث نفس الأمر مع مسلسل ” خالد بن الوليد ” الذي كان سيقوم ببطولته عمرو يوسف أيضا والنجم ياسر جلال وتم ايقاف المسلسل تماما ، حيث تحدث كارثة حقيقية حينما يتعامل صناع المسلسل التاريخي أنه عملا دراميا ” سوب أوبرا” وليس مشروعا فنيا تاريخيا ضخما .

ونوه كيلاني كذلك إلى أن مسلسل المشوار برغم أنه لم يكن مسلسلا تاريخيا للنجم محمد رمضان هذا العام ، لكنه كان عملا فنيا دراميا واعدا للمخرج محمد ياسين وبسبب عدم توافر الوقت الكافي لكتابته وتنفيذه وذلك مهم للغاية ظهر العمل بشكل سئ حقيقة .

سمير الجمل :الذي يتضرر من غياب نجم معين عن الموسم الرمضاني ” الشغيلة “

من جانبه، قال السيناريست سمير الجمل إنه لايوجد قانونا في الفن أن يتواجد النجم كل عام في موسم رمضان ، وعلى العكس حينما يغيب النجم عن الشاشة الصغيرة في موسم معين سيشتاق له الجمهور بصورة كبيرة .

وأكد أن الذي يتضرر من غياب نجم معين عن الموسم الرمضاني من الفنانين ، مثل مفيد عاشور وسامي مغاوري ومحمود عامر وسلوى عثمان وأحمد صيام ، حيث أنهم لايستطيعون الاعتذار عن أعمال فنية بسهولة ، حيث لايوجد ضمانا لهم بتواجدهم في مسلسلات أخرى .

وتابع قائلا ‘ن النجوم الكبار أو فناني الصف الأول مثل كريم عبد العزيز وهند صبري ويحى الفخراني يعوضون غيابهم عن موسم رمضان بالظهور في اعلانات تجارية باستثناء يحى الفخراني بالطبع ، اضافة أن شهر رمضان لم يعد مغريا التواجد فيه بمسلسلات وذلك بعد طرح أعمال درامية كثيرة طيلة العام .

محمود قاسم : كريم عبد العزيز حقق جماهيرية كبيرة السنين الأخيرة

ويرى الناقد الفني محمود قاسم ‘ن يحى الفخراني للعام الثاني لايقدم دراما رمضانية ، لكن كريم عبد العزيز اعتاد المشاهدون على تواجده السنين الماضية بمسلسل الاختيار .

وأضاف أن كريم عبد العزيز حقق جماهيرية كبيرة بهذا العمل السنين الأخيرة حقيقة ، لافتا أن غيابه عن الموسم الرمضاني القادم سيؤثر بدرجة كبيرة .

وأكد قاسم أن هند صبري اكتفت بتقديم مسلسلات عبر المنصات الرقمية هذا العام وحققت بها مشاهدة كبيرة ، لافتا الى أن الجمهور يحب مشاهدة نجومهم المفضلين في شهر رمضان تحديدا الذين اعتادوا التواجد في مسلسلات متنوعة وناجحة السنين الأخيرة منهم كريم عبد العزيز ويحى الفخراني وغيرهم وغيابهم سيؤثر سلبا على قوة الموسم الدرامي الرمضاني القادم لعام 2023 .