مشاهد تخلت فيها فؤادة عن الدلع

علي راشدلعل شهرتها بالأفلام الخفيفة جعل البعض يضعها في هذا السياق حتى أطلقوا عليها لقب "دلوعة الشاشة" إلا أنها قدمت المزيد من الأعمال الدرامية القوية والمبكية بعد ذلك، والتي تخلت فيها عن الدلع لتقدم مثل ما قدمته في "شيء من الخوف" ويصبح اسم فؤادة ملصقا بها لدى العديد، ونذكر بعضا من تلك المشاهد ال

علي راشد

لعل شهرتها بالأفلام الخفيفة جعل البعض يضعها في هذا السياق حتى أطلقوا عليها لقب “دلوعة الشاشة” إلا أنها قدمت المزيد من الأعمال الدرامية القوية والمبكية بعد ذلك، والتي تخلت فيها عن الدلع لتقدم مثل ما قدمته في “شيء من الخوف” ويصبح اسم فؤادة ملصقا بها لدى العديد، ونذكر بعضا من تلك المشاهد التي ما زالت عالقة في الذاكرة.

من المشاهد المؤثرة لشادية في مسرحية “ريا وسكينة” كان الموقف الذي تحكي فيه عن أسباب وصولها لتكون مجرمة وهو من المشاهد الدرامية التي لاقت نجاحا كبيرا واستطاعت أن تقدمه ببراعة وتخرج شحنة درامية كبيرة ليكون مشهدا هاما بالرغم أن المسرحية كلها تعتمد على الكوميديا:

فيلم “لا تسألني من أنا” تعتبر كل مشاهده بها حالة درامية مؤثرة ومختلفة، وكان آخر أعمالها، ومن بين تلك المشاهد المشهد الأول والذي يعتبر مقدمة للفيلم حينما اضطرت لبيع ابنتها لسيدة غنية، كذلك مشهد موت تلك السيدة لتصبح في حيرة مع ابنتها التي ترى أمها توفيت في حين أن أمها الحقيقية أمامها، وأيضا مشهد ثالث وهو الاعتراف لابنتها، وتعتبر مشاهد الفيلم كلها حالة استثنائية ليتوج أعمال شادية السابقة ويكون ختام مسك لأعمالها:





مشهد ترك ابنتها من فيلم “لا تسألني من أنا”:





مشهد وفاة السيدة التي قامت بتربية بنتها:

مشهد اعترافها لابنتها بالحقيقة:



المشهد الشهير لها لمسح البلاط من فيلم “نحن لا نزرع الشوك” يجسد معاناة الشخصية بشكل كبير وهو يعتبر من الأفلام التي كانت محور تحول في الشخصيات التي قدمتها لتتحول من الأعمال الخفيفة إلى الأعمال الأكثر دراما:



من المشاهد الهامة التي قدمتها شادية للسينما المصرية مشهد “فتح الهاويس” في فيلم “شيء من الخوف” والذي ما زال الكثير يستدعيه ويطلب من شخصية الفيلم “فؤادة” بفتح الهويس وجسدت في الفيلم دور المرأة القوية التي فعلت ما لم يفعله رجال القرية جميعهم: