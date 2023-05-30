«مشاكل زوجية وخلافات جيرة» وراء مشاجرتين و3 إصابات في القاهرة

تسببت مشاكل زوجية وخلافات جيرة في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة في نشوب مشاجرتين مختلفتين بالأسلحة النارية والبيضاء، ضمن أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن 3 إصابات بينهم اثنين أشقاء، وإصابة أخرى لزوج طعنه شقيق زوجته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة ، من القبض على 4 متهمين في الواقعتين، وتنشر “المال” تفاصيل القضيتين، ضمن أخبار الحوادث اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

حوادث القاهرة.. مشاجرة بالأسلحة على خلافات جيرة

في الواقعة الأولى، ضبطت 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على شخصين أشقاء بسلاح ناري وإحداث إصابتهما خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى بلاغ القضية، قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة ، من شخص وشقيقه -مصابان برش خرطوش بالجسم- عن حدوث مشادة كلامية بينهما و3 أشخاص، بسبب خلافات بينهم حول الجيـرة.

وأضاف المبلغان أن الخلافات تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو في حقهم على المجني عليهما، باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وطلقة لذات العيار، 2 سلاح أبيض.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص طعن زوج شقيقته

وفي واقعة أخرى، ضبطت أجهزة الأمن شخص طعن زوج شقيقته بسلاح أبيض وأصابه خلال مشاجرة بينهما لترك الزوجة مسكنهما، بعدما تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بعدة جروح طعنية بالجسم.

وبالانتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت بحدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية، وتطورت إلى مشاجرة على إثرها المتهم اعتدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، كانت بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.