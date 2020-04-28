مشاكل المواصلات على مائدة وزير النقل (صور)

بحث وزير النقل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير وتحديث منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رؤساء هيئات: “الطرق والكبارى والنقل البري، والقومية للأنفاق، والنقل العام، وشركة السوبر جيت وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وشركة ترنس آي تي”.

وبحث وزير النقل مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير وتحديث منظومة النقل الجماعى داخل القاهرة الكبرى.

وأكد وزير النقل الأهمية الكبيرة لجهاز تنظيم النقل البري، في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية.

تهيئة مناخ الاستثمار

وطالب الوزير بوضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.

واستعرض الوزير المخططات الخاصة بتسيير خطوط shuttle Bus في المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة عدلي منصور حتى مطار القاهرة، إضافة إلى مخطط تسيير أتوبيسات BRT (الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التي تسيير في مسارات مخصصة وتقديم مستوى عال من الخدمات) على الطريق الدائري.

النقل متعدد الوسائط

وأشار إلى أن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجًا للنقل متعدد الوسائط (الخط الثالث للمترو – القطار الكهربائي shuttle bus – خط سكة حديد عين شمس /السويس).

وأكد الوزير ضرورة التنسيق الفوري مع كل الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والادارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط shuttle bus.

سوبر جيت تشتري 20 أتوبيسًا جديدًا

وتابع الوزير آخر المستجدات الخاصة بتصنيع 20 أتوبيسا تعمل بالغاز تعاقدت عليها شركة السوبرجيت للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى ضمن التعاقدات المخطط إبرامها لشراء أتوبيسات للعمل داخل العاصمة الإدارية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية، لتوفير وسائل نقل جماعى منظم على أعلى مستوى من الجودة والإمكانات الفنية لتسهيل تنقل المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة.