مشاكل الصحافة والإعلام أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى مشاكل الصحافة "آخر النهار" مع خالد صلاح يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فى برنامجه آخر النهار، على قناة "النهار فى الثامنة مساءً، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفى كرم جبر، فى حلقة خاصة يفتح فيها معه هموم مشكلات مهنة الصحافة والإعلام واهتماماتها.وفى الحلقة يطرح

رحاب صبحى



مشاكل الصحافة “آخر النهار” مع خالد صلاح

يستضيف الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، فى برنامجه آخر النهار، على قناة “النهار فى الثامنة مساءً، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الكاتب الصحفى كرم جبر، فى حلقة خاصة يفتح فيها معه هموم مشكلات مهنة الصحافة والإعلام واهتماماتها.

وفى الحلقة يطرح خالد صلاح على ضيفه عددا من الأسئلة حول تصور الهيئة الوطنية للصحافة لدورها واختصاصاتها التى تمارسها حاليا، فى ضوء عدم ظهور قانوني الصحافة والإعلام حتى اللحظة، وما هو التصور الذى من المفترض أن تقدمه الهيئات الثلاث لمشروع القانون.

محمود الجندى يكشف عن أسباب اعتزاله فى “90 دقيقة” على المحور

يحاور الإعلامى معتز الدمرداش عبر برنامجه “90 دقيقة”، فى الثامنة مساءً على قناة المحور، الفنان محمود الجندى، ويكشف سبب إعلانه الاعتزال وكتابة نهاية لمشوار فنى طويل دام 40 سنة، ويرد الفنان محمود الجندى على الأسباب التى دفعته لقرار الاعتزال، وسبب اختيار الوقت الحالى لتنفيذ قراره، ورأيه فى ردود الفعل حول قرار الاعتزال، ورأيه فى القائمين على الساحة الفنية من المنتجين ونجوم الصف الأول.

كيف قام الإخوان بإعادة تنظيم أنفسهم فى “بتوقيت القاهرة”

يستضيف الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج “بتوقيت القاهرة” فى الثامنة مساءً على قناة أون لايف، ماهر فرغلى الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، وحديث عن كيفية قيام تنظيم الإخوان بإعادة تنظيم نفسه، وسبب دعم النظام القطرى للجماعة الإرهابية، وحقيقة استمرار التواصل بين عناصر الإخوان وقيادات حركة حماس وتنفيذ هجمات إرهابية عبر قطر.

ذكرى رحيل الفنان حسين رياض فى هنا العاصمة على سى بى سى

تقدم الإعلامية لميس حلقة خاصة عن ذكرى رحيل الفنان حسين رياض عبر برنامجها هنا العاصمة على قناة سى بى سى فى التاسعة مساءً.



“كل يوم” مع عمرو أديب

يقدم الإعلامى عمرو أديب حلقة من العاصمة البريطانية لندن فى التاسعة والنصف مساءً على قناة أون إي، لمتابعة ردود أفعال دول أوروبا من مصر، والاطلاع على عناوين ومانشيتات الصحف الأجنبية تجاه القرارات المصرية الأخيرة.

كما تقدم الفنانة رجاء الجداوى فقرة طبية عن الموت المفاجئ والسكتة القلبية، فى حضور الدكتور أحمد مجدى أستاذ بمعهد القلب وعضو مجلس إدارة جمعية القسطرة القلبية الأمريكية، والدكتور رامز رضا أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس.