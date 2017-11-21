مشاريع عقارية بمعرض نيكست موف مصر.. ديسمبر المقبل

المال - خاص يتطلع معرض نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى تحفيز المزيد من فرص الاستثمار العقاري للمستثمرين والراغبين في شراء المنازل، وسط تزايد المؤشرات على أن الوقت أصبح مواتيً



المال – خاص

يتطلع معرض نيكست موف مصر، المدعوم من سيتي سكيب، والذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، إلى تحفيز المزيد من فرص الاستثمار العقاري للمستثمرين والراغبين في شراء المنازل، وسط تزايد المؤشرات على أن الوقت أصبح مواتيًا الآن للاستثمار في العقارات.



وعلى هامش تحضيرات معرض نيكست موف مصر، نصح أيمن سامي، رئيس مكتب شركة الاستشارات العقارية جيه إل إل في مصر، بسرعة واقتناء وشراء العقارات فى السوق المصرى؛ لأن الأسعار الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء متوقعًا أن تواصل أسعار العقارات فى مصر ارتفاعاتها المتتالية خلال فترة وجيزة.

واعتبر سامى أن الانتظار من شأنه تفويت فرصة جيدة بأسعار معقولة فى الوقت الذى يجنى فيه من بادر بالشراء بزيادة رأسماله المستثمر فى وحدة سكنية أو تجارية مع تزايد الأسعار.

وقال سامى للباحثين عن وحدة سكنية، إن السوق العقارى فى مصر يتميز حاليًا بتقديم شركات التطوير العقارية برامج متميزة ومرنة للسداد على الشقق والفلل ووحدات التاون هاوس.



وأفادت شركة جيه إل إل، بأنه من المنتظر زيادة عدد المشاريع التي يجري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة: “تم الإعلان أيضًا عن عدد من المشاريع الجديدة ومراحل إضافية لمشاريع قائمة في منطقة غرب القاهرة، حيث يسعى العديد من هذه المشاريع إلى استهداف المواطنين الذين يعيشون حاليًا في وسط القاهرة”.

ووفقًا لأحدث تقرير للنظرة العامة على السوق العقاري في القاهرة من شركة جيه إل إل فإن المرونة تعتبر ميزة تنافسية جديدة لدى شركات التطوير العقاري التي تعدل قاعدة منتجاتها وخططها التشغيلية الآن.

ومن بين الإستراتيجيات المستخدمة لجذب المبيعات في سوق تتزايد فيه التنافسية، هناك خطط السداد وتحسين المرافق المجتمعية، حيث تسعى شركات التطوير العقاري لتقديم المزيد من القيمة مقابل المال بحيث أصبح إنشاء المشاريع المجتمعية وسيلة رئيسية لضمان ميزة تنافسية لاستهداف المستهلكين الذين يسعون للحفاظ على نمط حياة مفعم بالحيوية.

وذكرت شركة الاستشارات العقارية كوليرز، أن السوق العقاري لا يزال إيجابيًا رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حيث “شهد السوق السكني زيادة سنوية بنسبة تتراوح من 10% إلى 12% في أسعار الإيجارات والمبيعات مقارنةً بالعام الماضي، نظرًا للطلب المتزايد على الوحدات السكنية والحاجة إلى الاستثمار في المجال العقاري”.

وقال أمير عبدالمنعم من شركة إنتجريتد سوليوشن، إن السوق السوق العقاري المصري يعتبر من أسرع القطاعات نموًا في البلاد، بشكل يحفز على الاستثمار معتبرًا أن من يبادر بالشراء سيكون على موعد مع تحقيق عائد استثمارى أكبر.

وترى شركة كوليرز، أنه على الرغم من وجود معروض كبير يتوقع دخوله السوق إلا أنه من المرجح أن يظل الطلب قويًا بسبب الزيادة السريعة في عدد العائلات كما أن المشترى بإمكانه الاستفادة من خطط السداد المرنة التي تقدمها شركات التطوير العقاري بمدة سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض الحالات”.



يشار إلى أن أكثر من 40 عارضًا سيشاركون فى معرض نيكست موف مصر لعرض المئات من المشاريع العقارية من جميع أنحاء مصر، بما يقدم للراغبين في شراء المنازل والمستثمرين العقاريين منصة مثالية لضمان اقتناء منزل أو فيلا أو شقة جديدة.

ومن بين شركات التطوير العقاري المشاركة في معرض هذا العام وادي دجلة، وبرايم بروبرتيز، وبورتو فاكيشن كلوب، وتبارك القابضة، وديارنا العقارية، ومجموعة مطوري هليوبوليس، والشرقيون للتنمية العمرانية، وأملاك مصر للتنمية والاستثمار العقاري، ومجموعة معمار المرشدي، وسيسيليا لاجونز، ولايف بارك، وفيرست جروب، والصفوة العقارية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وجاردنز للاستثمار العقاري (إميرالد سيتي)، والتعمير للتمويل العقاري- الأولى، على سبيل المثال لا الحصر.