مشاركة 24 شركة مصرية تشارك في معرض البناء الدولي في العراق

تشارك 24 شركة مصرية في معرض البناء الدولي الذي سيقام في العاصمة العراقية في الفترة من 22 الي 24 نوفمبر الحالي، بتنظيم من شركة الصروح العراقية وبيزنس بلس الإماراتية واكسبو لاين المصرية.

وقال المهندس هاني حسن، رئيس شركة اكسبو لاين، لتنظيم المعارض في تصريح للمال: إن مصر تشارك بجناح مميز يضم 24 شركة عاملة في مجال التشييد والبناء، من بينها “الأمل الشريف للبلاستك” والسويدى و”الحياة للمواسير” و”مسابك القاهرة”.

هاني حسن: المعرض فرصة جيدة لتنشيط الصادرات والمساهمة في إعادة الإعمار

وأوضح أن هذا المعرض يعد فرصة هامة للشركات المصرية لتعزيز التصدير والمساهمة الفعالة في جهود إعادة الإعمار الشاملة في العراق.

وتابع حسن: أن مشاركة الشركات المصرية في هذا المعرض تهدف أيضا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق، وتطوير فرص التصدير والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار حسن إلى ان الشركات المصرية تمتلك مهارات متقدمة وتكنولوجيا حديثة تمكنها من تنفيذ مشاريع ضخمة ومتنوعة، ومن خلال مشاركتها في معرض البناء الدولي في العراق، فإن الشركات المصرية تسعى لتقديم خبراتها وخدماتها للمشاريع العراقية في مجالات البنية التحتية والإسكان والطرق والمرافق وغيرها.

وأكد ان مشاركة الشركات المصرية في معرض البناء الدولي في العراق يؤكد التزام الجانب المصري بتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ، متوقعا نجاح الشركات المصرية في ابرام تعاقدات كبيرة وشراكات استراتيجية مع الكيانات العراقية.