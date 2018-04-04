مشاركة مصرية في الأسبوع المالى العالمى للتوعية المالية

المال- خاص بدأ الأسبوع المالي العالمي (Global Money Week) وهو احتفال سنوي بالتوعية المالية ويقام سنويا. ويتم تنظيم الفعاليات والأنشطة من قبل المدارس والجامعات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.وضمن هذه الأنشطة ينظم نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى EBSM فعاليات ال

المال- خاص

بدأ الأسبوع المالي العالمي (Global Money Week) وهو احتفال سنوي بالتوعية المالية ويقام سنويا. ويتم تنظيم الفعاليات والأنشطة من قبل المدارس والجامعات، والهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

وضمن هذه الأنشطة ينظم نموذج محاكاة النظام المصرفى المصرى EBSM فعاليات التوعية المصرفية بجامعة القاهرة وعين شمس بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى

ويقوم بالتوعية بأهمية الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي تحت مبادرة الاسبوع العربي للشمول المالي والتي ستستمر طوال هذا الشهر حتي يوم 27 أبريل الجاري

ويتسهدف التأكيد على تعلم واكتساب الشباب العادات الذكية منذ سن مبكرة، وذلك من أجل محو الأمية المالية وتجنب الاستبعاد المالي وتطوير المهارات الأساسية لإدارة الأموال في وقت لاحق في الحياة.

وتهدف الفاعليات إلى تحفيز الشباب كي يتعرفوا على كل ما يتعلق بأمور المال والتوفير والكيفية التي يمكنهم من خلالها كسب رزقهم والحصول على وظيفة، وهو ما يساعدهم ليصبحوا من رواد الأعمال عن طريق أنشطة مرحة وتفاعلية وتزويدهم بالأدوات اللازمة بهدف إلهامهم بمستقبل أفضل.

و قد بدأ نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري فعاليات الأسبوع المالي العالمي حيث قام النموذج بأول زياراته لقطاع البنوك وكانت ل الفرع الرئيسي لبنك مصر بمشاركة عدد كبير من الطلاب من مختلف الجامعات يوم الأحد الماضي

و استقبل الزيارة موظفون من بنك مصر وبدأوا احداث الزيارة بزيارة متحف بنك مصر والتعرف علي تاريخ البنك منذ التأسيس وحتي الان ومشاهدة العملات والدفاتر القديمة وكل مايخص البنك وبعد ذلك قاموا بزيارة الخزانة وقطاع تداول الأموال داخل البنك ومشاهدة كيفية ادارة عملية تداول الاموال.

وقام النموذج أيضاً بزيارة البنك المصري لتنمية الصادرات EBE ويستمر النموذج في بذل الجهد من أجل توعية الطلاب بالقطاع المصرفي من خلال الاسبوع المالي العالمي والاسبوع العربي للشمول المالي وسوف يقوم النموذج بعمل زيارات لبنك التعمير والاسكان خلال هذا الشهر