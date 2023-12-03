مشاركة «كروان مشاكل» في «بطن الحوت» بحث عن ضجة أم واقعية

أحدثت أزمة نقابة الممثلين ومسلسل بطن الحوت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي ، وأدى ذلك لتضامن نقابة السينمائين ضد نقابة الممثلين بعد قرار الأخيرة في البداية بتغريم الشركة المنتجة لمسلسل ” بطن الحوت” بطولة محمد فراج وباسم سمرة مبلغ 100 ألف جنيه ، بسبب مشاركة ” كروان مشاكل ” أحد مشاهير التيك توك الفترة الماضية وعدم التعامل مع مخرج المسلسل أحمد فوزي صالح وتغريمه مبلغ مليون جنيه لذلك ، وأثار ذلك القرار آراء مختلفة للمتخصصين مابين الانتقاد والاشادة .

وشهدت الحلقات الأولى للعمل ظهور ” كروان مشاكل ” وأثار ذلك جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي لكونه لاينتمي لنقابة الممثلين ، وانتشر له فيديو مؤخرا يتضمن ألفاظ خادشة للحياء يحمل عنوان” كروان مشاكل وانجي في الشقة ” .

مسلسل “بطن الحوت” بطولة محمد فراج وباسم سمرة وعبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، زينب غريب، حسام الحسيني، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد فوزي صالح.

سمير الجمل : أصبحنا في زمن الضجة فيه أهم من العمل الفني

يرى السيناريست سمير الجمل أن الضجة التي حدثت بسبب مشاركة كروان مشاكل في مسلسل ” بطن الحوت غريبة ، وتسائل لماذا لم تحدث هذه الضجة حينما شارك مغني المهرجانات عفروتو وغيرهم في أعمال فنية منذ فترة ، إلا لو كان الدور في مسلسل بطن الحوت يحتاج لشخص مثل ” كروان مشاكل ” .

أكد الجمل أنه ليس كل عضو بنقابة الممثلين له فائدة وأهمية ، لكن يجب أن تحترم قرارات النقابة أيا كانت ، إنما ليست معيارا أساسيا لموهبة فنان أو شخص معين .

وتابع قائلا إننا أصبحنا في زمن الضجة فيه أهم من العمل الفني ، لذلك يتم مشاركة شخص مثل ” كروان مشاكل ” لجذب الجمهور للعمل ، للاستفادة من شهرته بتيك توك .

ورغم ذلك فيجب أن نحترم قرارات نقابة الممثلين لأنها تنظم العملية الفنية بصورة كبيرة وأساسية ، مثلما يحدث مع نقابة الموسيقيين تجاه فناني المهرجانات وفق” الجمل” ، فالنقابة مهمهتها ليس الارتقاء بالفن وإنما تنظيم العملية الفنية وجلب المعاشات والخدمات لأعضاءها فقط .

فايزة هنداوي :قرار نقابة الممثلين بمنع التعامل معه قرارا تعسفيا للغاية

أوضحت الناقدة فايزة هنداوي أن المخرج فقط هو الذي من حقه اختيار الأشخاص الذين يشاركون في العمل الفني الذي يتحمل مسؤوليته .

ولفتت إلى أنه يجب أن يختار حسب القوانين واللوائح الخاصة بالنقابة ، لكن رغم ذلك فقرار نقابة الممثلين بمنع التعامل معه قرارا تعسفيا للغاية .

وتابعت قائلة أن فيلم ” مواطن ومخبر وحرامي ” شارك في بطولته الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم ولم يكن عضوا بنقابة الممثلين حينها ، كذلك مسلسل ” 1000 حمد الله ع السلامة ” للنجمة يسرا هذا العام شارك فيه مغني المهرجانات” عنبة” وهو ليس عضوا بنقابة الممثلين أيضا .

ولفتت إلى أنه من حق النقابة تغريم أحمد فوزي صالح غرامة مالية لكن لايصل الأمر أبدا لمنع التعامل معه كما أصدرت نقابة الممثلين ، لأنه مخرج موهوب ويشرفنا في كثير من المناسبات الهامة دوليا وفق” هنداوي ” .

وشددت على أن نقابة الممثلين لاتوجد لائحة فيها بمنع التعامل مع مخرج قام باختيار أحد الأشخاص في عمل فني تحت مسؤوليته .

أحمد سعد الدين :المخرج أحمد فوزي صالح يحب تقديم الأعمال الفنية بصورة واقعية

من جانبه، أوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين أن هذه الأزمة يجب أن تسوى بين نقابة الممثلين وشركة الانتاج لمسلسل بطن الحوت .

لكن المخرج أحمد فوزي صالح يحب تقديم الأعمال الفنية بصورة واقعية بدرجة كبيرة ، لذلك قرر أن يحضر هذا الشخص” كروان مشاكل ” في مسلسل بطن الحوت لأنه رأي فيه أنه مناسب لهذه الشخصية في المسلسل التي تتناسب مع دور شعبي في حارة شعبية وفق” سعد الدين ” .

ونوه إلى أن ذلك حدث مع المخرج يوسف شاهين حينما كان يجلس في منزل الفنان حسن فؤاد فوجد الفنان علي الشريف فاختاره في دور ” دياب ” باحدى أفلامه السينمائية قال له” انت الخلقة اللي أنا عاوزها ” ، فالمخرج هو من له الحق في اختيار أي شخص يريده للعمل معه .

وهناك فنانون خرجوا من السجن ثم عادوا لاستكمال العمل الفني مثل الراحل حاتم ذو الفقار وكذلك دينا الشربيني ولم يقل لهم أحدا شيئا وفق” سعد الدين ” .

وتابع أنه من الواضح أن كروان مشاكل لم يأخذ تصريحا للعمل في مسلسل بطن الحوت مثلما مفترض أن يحدث مع هؤلاء الأشخاص الذين ليسوا أعضاء بنقابة الممثلين، مضيفا: “مفترض أنهم يحصلون على تصريح مؤقت للعمل في مسلسل أو فيلم معين ، أما تغريم المخرج أحمد فوزي صالح بمليون جنيه فذلك أمرا مبالغ فيه”.