مشاركة عمر كمال في «بين السما والأرض» تثير انتقادات.. ومتخصصون يعلقون

أعلن مخرج مسلسل بين السماء والأرض بطولة الفنان هاني سلامة، عبر حسابه الرسمي بمشاركة عمر كمال مطرب المهرجانات كممثل، وأحدث ذلك جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنها التجربة الاولى له في التمثيل، بالإضافة لرفض نقابة الممثلين برئاسة أشرف زكي لذلك لأنه غير نقابي.

وعلق العدل عبر حسابه فقال: تواصل معايا دكتور اشرف زكي و بيقولي ان عمر كمال عنده مشكلة انه مش نقابي و انا كنت فاهم انه مقيد في نقابة الموسيقيين .. هشوف ممكن اعمل ايه “.

وأضاف ” لكن الغريب هو كم الزعل من الخبر ان عمر كمال يمثل ، علي فكرة احمد عدوية و حسن الاسمر و حكيم مثلوا و شعبان عبد الرحيم الله يرحمه مثل مع استاذ داوود عبد السيد و مكانش فيه مشكلة يعني “، والمسلسل ماخوذ عن رواية الاديب نجيب محفوظ وسيتم عرضه في 15 حلقة فقط في شهر رمضان ، واحدث ذلك انتقادات من البعض لمشاركة عمر كمال كممثل.

“المال ” ترصد كواليس هذه الازمة بين عمر كمال ونقابة الممثلين في التقرير الاتي وأراء بعض المتخصصين .

أشرف زكي: وصلتني أوراقا رسمية تؤكد ان عمر كمال أصبح مقيدا بنقابة الموسيقين

قال نقيب الممثلين اشرف زكي للمال انه حينما تحدث مع المخرج ماندو العدل في البداية خلال الساعات الاخيرة بشان مشاركة عمر كمال مطرب المهرجانات الشهير كممثل في مسلسل بين السماء والارض الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة في شهر رمضان القادم قال له: ان عمر كمال ليس نقابيا داخل نقابة المهن الموسيقية لذلك يصعب ان يشارك كممثل في المسلسل .

وأضاف أنه إذا ثبت ان هناك ورقا رسميا يؤكد ان كمال حصل على عضوية نقابة المهن الموسيقية فانه لامانع ابدا من دخوله مجال التمثيل في شهر رمضان .

واشار زكي الى انه وصلته بعد هذه المكالمة بينه وبين ماندو العدل اوراقا رسمية حقيقية تثبت له ان عمر كمال اصبح عضوا بنقابة الموسيقيين ، وان ازمته معها التي يعرفها كثيرين والتي تسببت في شطب عضويته السابقة بالنقابة بسبب اغنية بنت الجيران انتهت تماما ، وتم اعادة قيده بنقابة المهن الموسيقية التي يترأسها الفنان هاني شاكر .

ماجدة خير الله : الأهم توظيفه بشكل مناسب في هذا المسلسل وليس مشاركته فقط

بينما اعربت الناقدة ماجدة خير الله عن كون اعتراض البعض على مشاركة عمر كمال كممثل في مسلسل بين السماء والارض بمجرد ان تم الاعلان عن ذلك بسبب انتقادهؤلاء لفن المهرجانات ليس سليما ابدا .

ونوهت ان المهرجانات فنا اصبح موجودا شئنا ام ابينا ومن حق اي شخص ان يسمع هذه الاغنيات اولا لكن لايحجر على ذوق الناس ، لافتة انه ليس المهم مشاركة عمر كمال المصنف كمطرب للمهرجانات في المسلسل وانما الاهم كيفية توظيفه في هذا العمل بشكل مناسب .

وأشارت ايضا الى انه تم الاستعانة سابقا بفنانين شعبيين لاول مرة في مسلسلات وافلام ، لكن احيانا كان يتم توظيفهم بصورة جيدة في هذه الاعمال واحيانا اخرى لايوظفون بالشكل المطلوب فلا يضيفون لانفسهم ولا للعمل الفني المشاركين فيه .