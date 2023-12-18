مشاركة الفنانين الكبار في موسم دراما 2024.. حضور مطلوب وثقل فني

يعود بعض الفنانين الكبار للشاشة الصغيرة في موسم دراما 2024 الأضخم سنويا بشهر رمضان ، في مسلسلات مختلفة ومتنوعة وأبرزهم الفنان القدير أحمد ماهر في مسلسل ” صيد العقارب” بطولة النجمة غادة عبد الرازق في الشهر الكريم ، وفي نفس المسلسل يشارك الفنان القدير رياض الخولي لكنه الأكثر تواجدا من بين أسماء الفنانين الكبار سنا في الموسم الرمضاني 2024 .

وكذلك يتواجد الفنان القدير أحمد فؤاد سليم الذي يشارك في مسلسل ” بيت الرفاعي ” مع النجم أمير كرارة في الموسم الدرامي القادم .

كما تشارك الفنانة القديرة ميمي جمال في الموسم الرمضاني في مسلسل ” العتاولة” بطولة النجم أحمد السقا واخراج أحمد خالد موسى .

محمد قناوي : يقدمون شخصيات” الجراندات” الأب والأم والجد التي تشبه كثيرين في بيوتنا المصرية

أعرب الناقد الفني محمد قناوي أن هذه النوعية من الفنانين يتم وصفهم أنهم ” ملح الدراما” ، لأنهم يقدمون شخصيات” الجراندات” الأب والأم والجد التي تشبه كثيرين في بيوتنا المصرية ووجودهم له تأثير كبير في الأعمال الدرامية .

وأشار في حديثه ل” المال الى أن احمد فؤاد سليم ممثل مهم وكذلك أحمد ماهر ، وميمي جمال غابت لفترة عن الشاشة ثم عادت وقدمت أدوار تناسبها سنا وهذه الأدوار ترسم وتكمل صورة المجتمع المصري ، لأنه بدون وجود تلك الأدوار ستكون هذه الصورة ناقصة .

استطرد قائلا أن أحمد ماهر ممثل عظيم والأدوار التي يقدمها لايستطيع تقديمها أحمد فؤاد سليم ، فالأخير يجسد الشخصيات الرسمية كأستاذ جامعي وَضابط الأمن الوطني أحيانا ، أما احمد ماهر يمكنه تقديم شخصيات كثيرة ومتنوعة مثل الشيخ ورجل أعمال وشخصية الصعيدي ، فهو متلون بدرجة أكبر .

أحمد سعد الدين :وجودهم في أي عمل فني يعطي ثقل له ويرفع من مستواه أيضا

وعلق الناقد الفني أحمد سعد الدين أن وجود هؤلاء الفنانين الكبار في الأعمال الدرامية المختلفة يكسبها ثقل فني كبير، لأننا هنا نتحدث عن ممثلين لديهم ستايل معين في التمثيل وخبرات كبيرة في الفن والحياة .

ولفت الى أن وجودهم في أي عمل فني يعطي ثقل له ويرفع من مستواه أيضا ، وعدم تواجدهم في مختلف المسلسلات التليفزيونية أمرا خاطئا .

نوه أيضا أن معظم المؤلفين لايحاولون كتابة أدوار رئيسية وهامة لهؤلاء الفنانين ، لذلك تكون أدوارهم هامشية ليس أكثر ولاتكون مؤثرة بقوة ، مشيرا حينما يتواجد أي فنان منهم بدور كبير ومؤثر يضيف للعمل الدرامي والجمهور يقبل عليه بشدة .

وشدد سعد الدين أن أحمد فؤاد سليم وأحمد ماهر خاصة حينما يقدم الأخير عمل درامي تاريخي أو شخصية باللهجة الصعيدية ، وللأسف يغيب عن الدراما لفترة طويلة بسبب أزمة في الكتابة وكذلك الحال بالنسبة لميمي جمال ، لأنه لن يقبل هؤلاء الكبار التواجد في أي مسلسل فقط وينطبق الحال على فنانين كبار آخرين أصبحوا غائبين تماما عن الشاشة الصغيرة مثل كمال أبو رية وماجدة زكي وسميحة أيوب وغيرهم .

عماد يسري :وجودهم يثري العمل الفني ويملكون جمهورا كبيرا في البيوت المصرية ويحبهم بشدة

من جانبه أوضح الناقد عماد يسري أن هؤلاء الكبار يضيفون بالطبع لأي عمل درامي يشاركون فيه ، طالما كانت أدوارهم مكتوبة بعناية شديدة في السياق الدرامي .

استطرد ان وجودهم يثري العمل الفني ويملكون جمهورا كبيرا في البيوت المصرية ويحبهم بشدة ، لأنهم قدموا العديد من الأدوار الفنية الرائعة في تاريخهم الفني الطويل .

أكد يسري أن احمد ماهر وأحمد فؤاد سليم وكذلك ميمي جمال ، لهم بصمات كبيرة في الدراما المصرية ، ولايمكن الاستغناء عنهم أبدا في الدراما المصرية .