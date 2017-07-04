مشاركة السيسى فى قمة الفيشجراد تتصدر عناوين الصحف

متابعات تنشر "المال" أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4-7- 2017،وفيما يلى أبرزها: الأهرام * الرئيس: الاستقرار تحقق بفضل الشعب المصرى. * أوربان: نجاح مصر فى مصلحة أوروبا.. والسيسى أحجريدة الأهرامدث تغييرا كبيرا. * السيسى فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى ــ المجرى الم

متابعات

تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4-7- 2017،وفيما يلى أبرزها:

الأهرام

* الرئيس: الاستقرار تحقق بفضل الشعب المصرى.

* أوربان: نجاح مصر فى مصلحة أوروبا.. والسيسى أحجريدة الأهرامدث تغييرا كبيرا.

* السيسى فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى ــ المجرى المشترك: أى رئيس مصرى لم يكن ليقدم على الإجراءات الاقتصادية الصعبة إلا إذا تأكد من تفهم المصريين لها.

* إسماعيل: الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره خلال عامين.

* الكهرباء: نجحنا فى مواجهة اختبار الحرارة رغم ارتفاع الأحمال.

* شوقى: نظام تعليمى جديد يقضى على الدروس الخصوصية العام المقبل.

* مميش ونصر يبحثان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

* مكرم: التحرك الإعلامى بالخارج مطلوب.

* رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء.

* فوز أربع شركات عالمية بالبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وسيناء.

* الرقابة المالية: زيادة رءوس أموال الشركات وتأسيس أخرى بـ 36.7 مليار جنيه.

* انكسار الموجة الحارة اليوم.. و تحسن تدريجى فى حالة الجو.

* ابنة القرضاوى وزوجها يواجهان اتهامات بالتمويل والتواصل مع قيادات إرهابية.

* المصرى والأهلى فى مواجهة من العيار الثقيل بالجولة «33».

الأخبار

* السيسي: التواصل بين الشعبين المصرى والمجرى يعزز علاقات البلدين.

مصر والمجر تؤكدان الرغبة المشتركة للارتقاء بالعلاقات على كافة المستويات.

* السيسي: اصطفاف الشعب المصرى وتوحده مع قيادته سر النجاح فى التصدى للأفكار المتطرفة.

* اليوم.. الرئيس يشارك فى قمة الـ«فيشجراد – مصر».

* وزراء خارجية الدول الأربع يبحثون غداً الإجراءات التصعيدية.

* مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة بسبب زيادة أسعار الوقود.

* المصيلحي: نتحمل التكلفة على زيادة أسعار الوقود فى السلع التموينية والقمح.

* رئيس الوزراء: ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين.

* د. غادة والي: قيادات «التضامن» فى الميدان لحل كل المشاكل.

* انتظام صرف المعاشات على مستوى الجمهورية.

* السجن المشدد ١٥ سنة لـ ٥٥ متهما و٥ سنوات لـ ٣١ فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

* ليلة كئيبة للزملكاوية فى هراري.