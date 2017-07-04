مشاركة السيسى فى قمة الفيشجراد تتصدر عناوين الصحف

متابعات
تنشر “المال” أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 4-7- 2017،وفيما يلى أبرزها:
الأهرام
* الرئيس: الاستقرار تحقق بفضل الشعب المصرى.
* أوربان: نجاح مصر فى مصلحة أوروبا.. والسيسى أحجريدة الأهرامدث تغييرا كبيرا.
* السيسى فى كلمته أمام منتدى الأعمال المصرى ــ المجرى المشترك: أى رئيس مصرى لم يكن ليقدم على الإجراءات الاقتصادية الصعبة إلا إذا تأكد من تفهم المصريين لها.
* إسماعيل: الإصلاح الاقتصادى يؤتى ثماره خلال عامين.
* الكهرباء: نجحنا فى مواجهة اختبار الحرارة رغم ارتفاع الأحمال.
* شوقى: نظام تعليمى جديد يقضى على الدروس الخصوصية العام المقبل.
* مميش ونصر يبحثان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
* مكرم: التحرك الإعلامى بالخارج مطلوب.
* رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء.
* فوز أربع شركات عالمية بالبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية وسيناء.
* الرقابة المالية: زيادة رءوس أموال الشركات وتأسيس أخرى بـ 36.7 مليار جنيه.
* انكسار الموجة الحارة اليوم.. و تحسن تدريجى فى حالة الجو.
* ابنة القرضاوى وزوجها يواجهان اتهامات بالتمويل والتواصل مع قيادات إرهابية.
* المصرى والأهلى فى مواجهة من العيار الثقيل بالجولة «33».
الأخبار
* السيسي: التواصل بين الشعبين المصرى والمجرى يعزز علاقات البلدين.
مصر والمجر تؤكدان الرغبة المشتركة للارتقاء بالعلاقات على كافة المستويات.
* السيسي: اصطفاف الشعب المصرى وتوحده مع قيادته سر النجاح فى التصدى للأفكار المتطرفة.
* اليوم.. الرئيس يشارك فى قمة الـ«فيشجراد – مصر».
* وزراء خارجية الدول الأربع يبحثون غداً الإجراءات التصعيدية.
* مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة بسبب زيادة أسعار الوقود.
* المصيلحي: نتحمل التكلفة على زيادة أسعار الوقود فى السلع التموينية والقمح.
* رئيس الوزراء: ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عامين.
* د. غادة والي: قيادات «التضامن» فى الميدان لحل كل المشاكل.
* انتظام صرف المعاشات على مستوى الجمهورية.
* السجن المشدد ١٥ سنة لـ ٥٥ متهما و٥ سنوات لـ ٣١ فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.
* ليلة كئيبة للزملكاوية فى هراري.