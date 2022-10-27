مشاركة التمور السيوية في فعاليات الملتقى الدولي بالمغرب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة تشارك بصورة متميزةمن خلال التمور السيوية ضمن وفد وزارة التجارة والصناعة في فعاليات الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب والذي يقام بإقليم الراشيدية أرفود خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022 .

وأوضح محافظ مطروح أن التمور السيوية تعد من الأصناف المميزة مع شهرتها العالمية حيث تجود بأرض سيوة زراعة أصناف التمر السيوى، والفريحى، والعزاوي، والجدول، والبارحى ،وتطلقت، وامنزو، واغرم اغزال وغيرها، بعدد نخيل نحو 800 ألف نخلة.

وأشار إلى أن واحة سيوة تشهد طفرة كبيرة في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير مجال التعبئة والتغليف مع التوسع في مجال التسويق لمنتجات سيوة في الأسواق المحلية والعالمية .

يأتي ذلك تماشيا مع حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.