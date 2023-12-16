مشاركة البلوجرز في الأعمال الفنية .. استثمار ناجح للمواهب فقط

أصبح العديد من الشخصيات الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي المعروفين ب” البلوجرز ” موجودين بمختلف الأعمال الفنية سواء التليفزيونية أو السينمائية أو حتى في المسرح ، وسبب ذلك مؤخرا اختلاف الكثير من الآراء فيما يتعلق بوجودهم برغم عدم انتمائهم لنقابة الممثلين أو امتهانهم للتمثيل مثل فنانين آخرين يجلسون في منازلهم دون عمل ويشعرون بالظلم من ذلك بسبب وجود هؤلاء الشخصيات في أعمال فنية مختلفة .

فعلى سبيل المثال شارك مؤخرا البلوجر محمد حلمي في بطولة فيلم ” بلوموندو” للنجم حسن الرداد إخراج ياسر سامي ، ويشارك أيضا في المسرحية الجديدة” عروسة من جهة الكترونية ” بطولة أحمد عيد ودرة وتعرض بموسم الرياض الأيام القادمة، البلوجرز صلاح الدالي ومصطفى البنا .

أيضا شارك في مسلسل ” بطن الحوت” الذي يعرض بمنصة شاهد الرقمية بطولة محمد فراج وباسم سمرة التيك توكر كروان مشاكل ، وسبب ظهوره في العمل هجوما كبيرا على مخرجه أحمد فوزي صالح وتعرضه لأزمة كبيرة مع نقابة الممثلين وانتقادات بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي .

عماد يسري :البلوجر مروان يونس يشارك في أعمال فنية ويقدم أداء مميزا

أوضح الناقد الفني عماد يسري أنه في الماضي كان بعض المخرجين يستعينون ببعض الشخصيات والوجوه الجديدة في مختلف الأعمال الفنية كممثلين .

ولفت في حديثه لـ” المال” إلى أن البلوجر مروان يونس يشارك في أعمال فنية ويقدم أداء مميزا ، وكذلك كروان مشاكل حينما شارك في مسلسل ” بطن الحوت” مؤخرا قدم مشهده بصورة جيدة وذلك يرجع لادارة المخرج أحمد فوزي صالح .

وحاليا يتم الاستعانة بشخصيات تعرف ب” البلوجرز” بمنصات السوشيال ميديا في المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية ، لكن الأهم أن يتم توظيفهم بصورة جيدة وفق” يسري” .

شدد أيضا على أن ذلك من حق أي مخرج أن يستعين بوجوه جديدة سواء بلوجرز أو غيرهم من الشخصيات الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي ، طالما وجودهم سيضيف لتلك الأعمال الفنية .

ماجدة موريس :لابد أن يكون ذلك في اطار القوانين الخاصة بنقابة الممثلين

بدورها، قالت الناقدة ماجدة موريس أنه من المستحيل أن يقدمهم مخرجا معينا في أعماله الفنية دون أن يرى فيهم الموهبة الجيدة وإلا يكون مخرجا غير متمكن من أدواته الفنية ولايعي مايقدمه للجمهور .

أردفت أنه يمكن تسكينهم في أدوار فنية معينة ، وهذا الممثل الجديد لايراه 100 مليون مصري بل يشاهده فئة معينة من الجمهور فقط لأن المشاهدين في مصر لم يصبحوا فئة واحدة بل هم فئات متعددة ، لذلك وجود هؤلاء البلوجرز في الأعمال الفنية ومشاركتهم فيها اعتمادا على جمهورهم الذي يشاهدهم ، يخص هذا الأمر عدد محدود من مشاهديهم المدمنين للبلوجرز فقط وليس جموع المشاهدين المصريين وهم الأغلبية الذين لايعرفون هؤلاء الشخصيات .

بالإضافة أنه ليس هناك مانع وأزمة أبدا في تقديم هؤلاء البلوجرز فنيا ومن حقهم أن يكملوا في مهنة التمثيل طالما كانوا موهوبين وفق” موريس ” .

استطردت قائلة إنه لابد أن يكون ذلك في إطار القوانين الخاصة بنقابة الممثلين ، من خلال أخذ التصاريح اللازمة والأذن وتقديم للنقابة مايتلائم مع اللائحة الخاصة للنقابة وقوانينها .

وفيما يتعلق بجلوس فنانين كثيرين في منازلهم دون عمل وهؤلاء البلوجرز يعملون، أضافت: “هذه قضية هامة وتحتاج لإعادة النظر من نقابة الممثلين والقائمين على عملية التشغيل في السوق ، حيث تم الحديث عنها كثيرا سابقا وتحتاج لجهد كبير ، فهناك مخرجين وكتاب كبار أيضا يجلسون في منازلهم وأعمالهم الفنية تعرض طيلة اليوم على مختلف القنوات التليفزيونية مثل جمال عبد الحميد ومحمد جلال عبد القوي ومحمد السيد عيد وغيرهم”.

عمر عبد العزيز :هؤلاء الشخصيات يجب تقنين ظهورهم في الأعمال الفنية المختلفة

وعلق المخرج عمر عبد العزيز فقال : أن الاستعانة بهؤلاء الشخصيات في مختلف الأعمال الفنية سواء بالسينما أو التلفزيون أو المسرح يجب توظيفه بصورة سليمة ، ولايكون الأمر لمجرد استغلال شهرتهم بمواقع التواصل الاجتماعي كبلوجر فقط .

أشار إلى أن المخرج القدير داوود عبد السيد استعان في فيلمه ” مواطن ومخبر وحرامي” بالفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم في ذلك الوقت ، حيث أنه كان له شهرة كبيرة حينها كشخصية مختلفة عن باقي الفنانين في السوق مثل البلوجرز حاليا ، لكن تم استخدامه بصورة سليمة .

ولفت إلى أن هؤلاء الشخصيات يجب تقنين ظهورهم في الأعمال الفنية المختلفة سواء في السينما أو التلفزيون ، لاسيما أنه لاتوجد أزمة في قيامهم بأخذ تصاريح من نقابة الممثلين قبل مشاركتهم في أي عمل فني ، حتى من باب معرفة السجل الجنائي لهم

وأضاف أن وجودهم ومشاركتهم بأدوار فنية زاد خلال الفترة الأخيرة ، يجب أن تقننه نقابة الممثلين ، ويتم أخذ منهم نسبة أكبر مما تأخذ من العضو العامل بالنقابة الذين يجلسون في منازلهم دون عمل فني حاليا .