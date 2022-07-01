مشاركات مصرية متنوعة في محافل فنية وثقافية دولية (صور)

رشحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عددا من الفرق الفنية التابعة لقطاعات وزارة الثقافة لتمثيل مصر فى محافل دولية بمختلف أنحاء العالم.

عبد الدايم: المشاركات المصرية في أحداث فنية وثقافية دولية يؤكد الريادة الحضارية

قالت عبد الدايم إن المشاركات المصرية في أحداث فنية وثقافية دولية يؤكد الريادة الحضارية، مضيفة أنه يعبر عن المكانة المميزة التي تتمتع بها الألوان الإبداعية الوطنية.

وأشارت إلى أن الفنون والثقافة وسيلة فاعلة لمد جسور التواصل وفتح آفاق أكثر رحابة لتوطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب.

المشاركات المصرية في أحداث فنية وثقافية دولية

أربعة عروض مصرية تشارك بفاعليات دولية متنوعة

جدير بالذكر أن الفترة المقبلة تشهد حضورا مصريا بارزا فى العديد من التظاهرات الدولية المتخصصة، حيث يسافر أبطال العرض المسرحي ليلتكم سعيدة من إنتاج البيت الفني للمسرح إلى الجزائر للمشاركة في الأيام المسرحية المتوسطية بوهران.

كما تطير فرقة رضا للفنون الشعبية إلى إيطاليا للمشاركة في ختام الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

وتشارك فرقة التنورة التراثية فى الاحتفالات بمرور 75 عاما على العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية.

وتسافر فرقة سوهاج للفنون الشعبية إلى صربيا للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي للفلكلور، كما تتوجه فرقة الحرية للفنون الشعبية إلي بلغاريا للمشاركة في مهرجان الفلكلور الشعبي.