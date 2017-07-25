مشاركات عربية فى معرض الفنون التشكيلية بالأقصر

على راشدافتتح أحمد كمال، مدير إدارة المعارض القومية والعالمية، والباحث سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة، معرض الفنون التشكيلية، مساء أمس بمكتبة مصر العامة بالأقصر، والذي يستمر فى الفترة من 23 يوليو وحتى 7 أغسطس، ضمن فعاليات اختيار الأق



على راشد

افتتح أحمد كمال، مدير إدارة المعارض القومية والعالمية، والباحث سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومحمد عباس، مدير مكتبة مصر العامة، معرض الفنون التشكيلية، مساء أمس بمكتبة مصر العامة بالأقصر، والذي يستمر فى الفترة من 23 يوليو وحتى 7 أغسطس، ضمن فعاليات اختيار الأقصر كعاصمة للثقافة العربية 2017.

شارك بالمعرض 67 فنانا بـ75 عملا فنيا، من عدة دول عربية، منها الأردن، والسعودية، وليبيا، وتونس، والكويت، واليمن، وسوريا، ومن أبرز المشاركين العرب عمران بشنة نقيب الفنانين التشكيليين فى ليبيا سابقا، إلى جانب مشاركة العديد من الفنانين المصريين من مختلف المحافظات.

حضر الافتتاح د.صالح عبد المعطى، عميد كلية سياحة وفنادق، ود. محمد عرابي عميد كلية فنون جميلة، وغيرهم من الأستاذة بالكلية المشاركين بالمعرض.

