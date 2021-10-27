مشادة على كثرة استخدام المياه تتسبب في حرق سيدة لبوابة عقار بأكتوبر

تسببت مشادة نشبت بين سيدة وشخص على كثرة ترددها لاستخدام المياه من عقار سكني في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إشعالها النيران ببوابة حديدية خاصة بالعقار الذي يقطن فيه.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخص يتضرر من سيدة أضرمت النيران بالبوابة الحديدية، بالعقار محل سكنه بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبتكثيف التحريات أسفرت الجهود عن تحديد القائم بنشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه صاحب مكتب عقارات -مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المشكو في حقها وهي سيدة تحمل جنسية إحدى الدول.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية بينها والمذكور، لتكرار ترددها على العقار محل سكنه، لاستخدام المياه أثناء تواجدها لإنهاء بعض مصالحها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.