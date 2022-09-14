«مشادة بين والدها وشخص تقدم لخطبتها ووفاته بأزمة قلبية».. ملابسات استغاثة فتاة بالبحيرة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات واقعة اقتحام بعض الأشخاص لمنزل أسرتها، بسبب خلافات مع والدها لرفضه خطبتها من أحد المتقدمين لها في محافظة البحيرة ، مما تسبب في وفاة الأب بأزمة قلبية.

كانت المتابعة الأمنية قد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله إحدى الفتيات أثناء بث مباشر واستغاثتها من محاولة بعض الأشخاص اقتحام منزل أسرتها، الكائن بمحافظة البحيرة لوجود خلافات بينهم ووفاة والدها.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إدكو بالبحيرة من إحدى المستشفيات باستقبال والد الفتاة المشار إليها “متوفي”، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال زوجته قال إن زوجها يعاني من أمراض القلب وحدثت مشادة كلامية بينه وشخص لرغبته في التقدم لخطبة نجلتهما الظاهرة بمقطع الفيديو “ورفض والدها”، وخلال المشادة سقط زوجها مغشيًا عليه بالشارع وتوفى أثناء نقله للمستشفى، واتهمت المذكور بالتسبب في وفاة زوجها.

وأمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته قال إن وفاة المذكور نتيجة حالته المرضية، وحدوثها دون تدخل منه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.