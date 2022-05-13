«مشاجرة لرفضه علاج طفلة».. حقيقة الاعتداء على طبيب داخل مستشفى بالقاهرة الجديدة

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تداول بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تعرض طبيب في أحد المستشفيات في القاهرة الجديدة ، للاعتداء من قبل مرافق لأحد المرضى.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12/5/2022 ورد لقسم شرطة القطاميه بمديرية أمن القاهرة بلاغ بوجود مشاجرة داخل إحدى المستشفيات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: طبيب إمتياز بالمستشفى المُشار إليها، طرف ثان: طالب جامعي حيث أنه أثناء تواجد الطرف الثاني بمنطقة التجمع الأول لاحظ تواجد طفلة -يبلغ من العمر 13 عامًا- مصابة بجرح بالقدم إثر اصطدام سيارة مجهولة بها بمنطقة المجاورات.

وبالتواصل مع والدة الطفلة التي حضرت في حينه، فقام باصطحابهما للمستشفى المشار إليها بسيارته الخاصة لإسعافها، ونظرًا لتقاعس الطبيب المعالج رغم التوسل إليه من قبل الأم للإسراع في علاج نجلتها، إلا إنه قابل ذلك بالاستهجان والسخرية مما دفع الطالب الجامعي إلى معاتبته فتطور الأمر إلى مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، وتبادل الاعتداء بينهما وإصابة كلاً منهما.

واتهمت والدة الطفلة الطبيب المذكور بالتحرش بها وإحداث إصابتها، ورفض المستشفى علاج نجلتها أو إعطائها والطالب الجامعي تقارير طبية تفيد بإصابتهما إثر المُشادة المُشار إليها، ونقلت والدة الطفلة نجلتها إلى مستشفى أخرى لعلاجها، وحصلت والطالب الجامعى على التقارير الطبية تفيد إصابتهما من ذات المستشفى التى تم نقل الطفلة إليها.

واتخذت الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة حجز الأطراف على ذمة العرض.