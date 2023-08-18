مشاجرة على دخول عمال لموقع تحت الإنشاء تنهي حياة أحدهم بطلق ناري بالقاهرة

ألقت الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة قتل عامل أطلق عيارًا ناريًا “خرطوش” بعدما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبال جثة عامل -مقيم بمحافظة أسيوط- مصاب بطلق ناري بالرأس.

وبالفحص وسؤال نجله عامل، وقال إنه أثناء دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء، مستقلين سيارة ميكروباص أجرة، حدثت وحارس الموقع، مشادة كلامية لاعتراضه دخولهم، وعلى إثرها الأخير أخرج بندقية خرطوش وأطلق عيار نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشاده ضبط السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، طلقتين لذات العيار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.