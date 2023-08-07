«مشاجرة على حضانة طفلة».. حقيقة خطف سائق «تاكسي» لطفلة بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن خطف سائق سيارة أجرة تاكسي، لطفلة من والدتها بمحافظة القاهرة.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس- وباستقلالها سيارة أجرة تاكسي، وتوجهت لمنزل أهلية زوجها، وذلك لإنهاء الخلافات الزوجية بينهما.

وأضافت أنه حدثت مشاجرة بينها وزوجها على حضانة نجلتها -البالغة من العمر 3 سنوات- وخلال المشاجرة أعطت نجلتها لسائق التاكسي الذي استقلته، وعقب ذلك فوجئت بانصراف السائق وبصحبته نجلتها.

وبالانتقال إلى محل سكن المُبلغة تبين وجود سائق التاكسي وبصحبته نجلتها، وبمناقشته أفاد بأن المُبلغة طلبت منه التوجه بالطفلة إلى ذلك المكان خوفًا عليها من التعرض لأذى في المشاجرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.