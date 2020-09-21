مشاجرة على أولوية المرور تتسبب في قتل شخصين بعين شمس

في منطقة المزلقان، وألقت أجهزة الأمن القبض على الجناة.

تسببت مشاجرة بالأسلحة البيضاء في خلاف على أولوية المرور بمنطقة مزلقان العشرين، في عين شمس بمحافظة القاهرة، في قتل شخصين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الحادث.

ترجع التفاصيل، لتلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود ضحايا، بالقرب من منطقة مزلقان العشرين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثماني شخصين في العقد الثالث من العمر، وبهما طعنات بأماكن متفرقة من أنحاء الجسد.

وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين القتيل الأول وشقيق القتيل الثاني، بسبب خلافات على أولوية المرور بمزلقان العشرين.

وأضافت أنه على إثر المشاجرة، أقدم المتهم بطعن الأول بسلاح أبيض ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ثم فر هاربًا من مكان الحادث.

وأشارت التحريات إلى أن شقيق المجني عليه الأول بعد معرفته بقتله استدراج شقيق المتهم بمكالمة تليفونية، وعندما حضر إلى مكان الواقعة طعنه بسكين انتقامًا.

وبعد إعداد الأكمنة وبتقنين الإجراءات، ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.