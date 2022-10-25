مشاجرة طلاب بمحطة قطار تنتهي ببتر قدمي أحدهم في الغربية.. وضبط المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طالب متهم في التسبب بسقوط زميل له أسفل عجلات أحد القطارات بمحافظة الغربية ، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب، مما أسفر عن إصابته ببتر قدميه.

تعود التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة كفرالزيات بمديرية أمن الغربية ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طالب مُصاب ببتر بالقدمين، ولا يمكن استجوابه.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل أحد القطارات أثناء توقفه في إحدى المحطات بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بين مجموعة من طلبة إحدى المدارس.

واتضح أنه عقب ذلك خرجوا من القطار وتشاجروا على رصيف المحطة، وأثناء تحرك القطار حاول الطالب المُصاب استقلال القطار فجذبه آخر من ملابسه، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار وحدوث إصابته المشار إليها.

وأمكن تحديد المتهم، وتبين أنه طالب بذات المدرسة -مقيم بدائرة المركز.