«مشاجرة زوجية» وراء فيديو ظهور سيدة موثقة اليدين أعلى سطح عقار بالدقهلية

توصلت تحقيقات أجهزة الأمن إلى كواليس مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تظهر خلاله إحدى السيدات أعلى سطح مسكن ويديها خلف ظهرها، ويدعى خلاله الشخص المتحدث بمقطع الفيديو أنها موثقة بالحبال.

وبالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل -مقيمة بدائرة مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وباستدعائها وسؤالها أكدت على أنها السيدة الموجودة في مقطع الفيديو، على إثر حدوث مشاجرة بينها وزوجها خلال شهر يونيو دون حدوث إصابات، وأن يدها خلف ظهرها دون توثيق.

وأضافت أنه تصالحت معه في حينه، ولم تقم بالإبلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.