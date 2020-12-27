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مشاجرة حول «لهو الأطفال».. ملابسات قتل شخص وإصابة 3 آخرين بالمرج

وألقي القبض على الجناة.
أماني عوض 2:37 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 2:37 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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تسببت خلافات الجيرة ولهو الأطفال في نشوب مشاجرة بالأسلحة بين 4 أشخاص، ما أدى لمصرع أحدهم وإصابة الآخرين، وألقت الأجهزة الأمنية على أطرافها بعدما كشفت ملابسات الحادث، الذي وقع بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة المرج، بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل متوفي متأثرًا بإصابته، ونجله مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما، وشقيقين مصابان بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك أثناء تواجدهم بمنطقة سكنهم بعد نشوب خلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

وتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفان على الآخر بالضرب، واستخدم المتهمان قطعة حديدية حادة، “شومة” على المجني عليهما، محدثان بهما الإصابات المشار إليها، التي أودت بحياة الأول ولاذا بالفرار.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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