مشاجرة تنهي حياة مواطن وتصيب آخر في الأقصر

كشفت أجهزة الأمن، عن كواليس جريمة قتل عاطل وإصابة آخر خلال مشاجرة بمحافظة الأقصر، بعدما تلقي قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفي ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول: عاطل -توفى إثر إصابته بجرح طعني- طرف ثانٍ: عاطل -مصاب بجروح طعنية- بسبب خلاف على مبلغ مالي تبادلا خلالها الاعتداء على بعضهما بالضرب، مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر.

وبسؤال شقيق المتوفي عامل، اتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة شقيقه بعد الاعتداء عليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة “خنجر”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.