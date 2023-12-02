مشاجرة بسبب خلافات الجيران تنهي حياة مواطن في الجيزة

لقى شخص مصرعه خلال مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة في محافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بحدوث مشاجرة في المنطقة.

وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: مالك محل للسجاد -مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، وطرف ثان: 3 أشخاص -مقيمون بمحافظة الجيزة- لخلافات الجيرة.

وأوضح الفحص الأمني أنه خلال المشاجرة اعتدى أحد أفراد الطرف الثاني على مالك المحل بالضرب بالأيدي، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.