مشاجرة بسبب الميراث تؤدي لمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بالجيزة

لقى سائق مركبة “توك توك” مصرعه وأصيب 2 آخرين خلال مشاجرة نشبت بينهم لخلافات على ميراث شقة بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة ، وتمكنت أجهزة البحث الجنائي من القبض على المتهمين.

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخص، وبها جرح نافذ بإدعاء مشاجرة.

وبالفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق مركبة “توك توك” -تُوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن- طرف ثانٍ: عم الطرف الأول مُصاب بجرح بالأنف، ونجله.

واتضح وجود خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول في الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثاني “ميراث”، ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وأثناء اعتداء الأول على الثاني بسلاح أبيض “مطواة”، قام أحد أفراد الطرف الثاني باستخلاصها من يده، وأحدث إصابته بها وأودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الثاني “عامل وابنه”، والأداة المستخدمة واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.