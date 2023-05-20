«مشاجرات وضحايا».. أبرز حوادث قتل في القاهرة والدقهلية

كشفت أجهزة البحث الجنائي في مديريتي أمن القاهرة والدقهلية عن ملابسات 5 جرائم قتل وقعت أغلبها في مشاجرات بين عدة أطراف لخلافات بينهم، وأسفرت عن سقوط ضحايا ضمن أبرز الحوادث اليوم السبت، وتمكنت من القبض على المتهمين والتحقيق معهم.

وتنشر “المال” أبرز نتائج التحقيقات في حوادث قتل وقعت خلال اليوم السبت 20 مايو 2023 بمحافظتي القاهرة والدقهلية.

قتل بسبب سب طفل

تعود تفاصيل حادثة القتل الأولى، إلى تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم، إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقًا متأثر بإصابته.

وبالانتقال وسؤال والدته، قالت إنه حدثت مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه (طفل) بالمنطقة محل سكنهما، وتطورت لتعديه على نجلها بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتي أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة ووراء ارتكابها شخص له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ملابسات فيديو قتل كهربائي سيارات

وفي الدقهلية القضية الثانية، توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على آخر ومقتله في محافظة الدقهلية، وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك عقب رصد مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن اعتداء 3 أشخاص على آخر باستخدام الأسلحة النارية ومقتله في الدقهلية.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة شخص له معلومات جنائية، وبها رش خرطوش بالرأس.

وبسؤال والدته اتهمت كهربائي سيارات -له معلومات جنائية- اعتدى على نجلها بسلاح ناري ببندقية خرطوش، وأحدث إصابته التي أودت بحياته لسابقة توجه المجني عليه لمنزل المتهم، وبحوزته بندقية آلية، لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم المذكور في حينه وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة بندقية خرطوش، وكذا السلاح الذي كان بحوزة المجني عليه بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو -مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر- وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء، وبمواجهتهما أقرا بما سبق.

قتيل مشاجرة روض الفرج

وفي روض الفرج القضية الثالثة، قتل شخص أثناء وقوع مشاجرة بين مجموعة أطراف، وتلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها المتوفي متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: المتوفي، وطرف ثانٍ: زوج طليقة المتوفي وشقيقه لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما والأسلاحة البيضاء المستخدمة بارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

ركن «توك توك» يقتل صاحبه

والقضية الرابعة في منطقة عين شمس، ضبطت أجهزة الأمن شخصين متهمين بالاعتداء على سائق مركبة توك توك بالضرب، باستخدام سلاح أبيض وإصابته، بعدما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها سائق مركبة “توك توك”، مصاب بجروح نافذة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤاله، اتهم كلٍ من شخصين بالاعتداء عليه بالضرب بسبب خلافات بينهم حول ركن مركبة “توك توك”، خاصته أمام محل المشكو في حقهما وتعديا عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

مشاجرة الأسلحة في النزهة

وفي الجريمة الخامسة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي مشاجرة في محافظة القاهرة وبحوزة أحدهم سلاح ناري، بعدما تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق بإحدى شركات نقل المواطنين، وآخر مالك عربة “مشروبات” مصابان برش خرطوش، وطرف ثانٍ: شخصان وبحوزتهما “فرد خرطوش وسلاح أبيض”، لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً من الطرفان على الآخر بالضرب فأطلق أحد الأشخاص من الطرف الثاني عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة الطرف الأول المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.