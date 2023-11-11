مشاجرات وأسلحة بيضاء.. حل لغز 3 جرائم قتل في الجيزة والدقهلية وأسيوط

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى حل لغز 3 جرائم قتل وقعت في محافظات الجيزة والدقهلية وأسيوط، بعدما اعتداء المتهمين على الضحايا بسلاح أبيض نتيجة حدوث خلافات بينهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة ضمن أخبار جرائم القتل اليوم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها جثة مالك كشك بقالة إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: المتوفي و3 أشخاص، طرف ثان: 4 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- بسبب توقف الطرف بمركبة توك توك أمام الكشك ملك المجني عليه ومضايقة المترددين، وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة اعتدى خلالها شخص من الطرف الثاني على المجني عليه بسلاح أبيض “مطواة “، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية.

على صعيد آخر، ضبط عاطل لاتهامه بالاعتداء على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها عامل إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثراً بإصابته.

وبالفحص اتضح أن عاطل له معلومات جنائية، اعتدى عليه بسلاح أبيض “مطواة”، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتوصلت أجهزة الأمن لكشف ملابسات واقعة قتل مزارع وإصابة آخر بمحافظة أسيوط، بعدما تلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، من إحدى المستشفيات عن استقبالها مزارع توفى إثر إصابته بطلق ناري، وشقيقه مصاب بطلق ناري.

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم مزارع بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته، ووفاة شقيقه لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم بندقية آلية، 4 خزينة، عدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.