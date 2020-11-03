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«مسيرة عطاء .. وفارس نبيل» فيلم يذكر تاريخ الإنتاج الحربي ويكرم «العصار» (فيديو)

"مسيرة عطاء .. وفارس نبيل" والذى بدأ بمقطع من أوبريت "مصانعنا الحربية" للفنان عبد الوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربى وتطور مصانعها الحربية
أحمد اللاهوني 12:38 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 12:38 م, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

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أعدت وزارة الإنتاج الحربى فيلما تسجيليا بمناسبة احتفالها بالعيد السادس والستين ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بعنوان: “مسيرة عطاء .. وفارس نبيل” والذى بدأ بمقطع من أوبريت “مصانعنا الحربية” للفنان عبد الوهاب، ثم تناول لمحة سريعة عن نشأة وزارة الإنتاج الحربى وتطور مصانعها الحربية وشركاتها ووحداتها وأهم الوزراء الذين تولوا قيادتها حتى الآن.

ويستعرض الفيلم أهم الإنجازات المحققة فى عهد الفريق الراحل محمد العصار من خلال لمحة سريعة عن أهم المشروعات والتطوير الذى شهدته الوزارة وشركاتها ووحداتها التابعة والذى عزمت الوزارة على استكمالها تحت قيادة وزيرها الحالى محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى .

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وشارك فى الفيلم العديد من الوزراء والشخصيات العامة من خلال تقديمهم لكلمات رثائية للفريق محمد سعيد العصار .

وقدم الكلمات كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المصرى والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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كما شارك نخبة من أصدقاء الفريق العصار تمثلت فى كل من الدكتور عمرو شوقى وعادل أبو النصر والمهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة الشروق، والدكتور والإعلامى معتز بالله عبد الفتاح ، والفنانة القديرة يسرا.

كما شارك عدد من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى إهداء كلمة لروح الفريق فخرى الراحل الذى أثر فراقه فى نفوسهم وتعلموا منه الكثير أثناء فتره عمله.

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وقد قدم الفيلم بصوت الفنانة القديرة إسعاد يونس إعزازا منها وتقديرا للفريق الراحل محمد سعيد العصار ، ويعد هذا الفيلم رساله شكر وعرفان بالجميل لروح رجل عاش قائدا ومات بطلا ، وعهد وإصرار من الوزارة على استكمال مجهوداته فى حب الوطن والإخلاص والتفانى فى العمل.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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