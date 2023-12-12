مسيرة طلابية حاشدة بجامعة الإسكندرية للحث على التصويت في الانتخابات الرئاسية (صور)

نظم طلاب جامعة الإسكندرية لليوم الثالث على التوالي مسيرة طلابية بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة بعنوان “انزل شارك.. كن إيجابي” وذلك لحث المجتمع السكندري على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورفع خلالها المشاركون، أعلام مصر، وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الهامة التي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة اللي يحلم بها الشعب المصري.

وشهد اليوم الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية الجارية مشاركة ” كيان شباب جامعة الإسكندرية”، و”طلاب من أجل مصر” في المسيرة الحاشدة داخل مجمع العلوم الإنسانية بمشاركة العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام واعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات.