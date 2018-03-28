مسيرة طلابية بالمعاهد العليا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

المال- خاصنظم طلاب المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة تحت شعار "انزل.. شارك.. صوتك أمانة"؛ بهدف تأكيد أهمية المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة جمع غفير من الطلاب والطالبات.بدأت المسيرة بتجمع الطلاب الراغبين

المال- خاص





نظم طلاب المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة حاشدة تحت شعار “انزل.. شارك.. صوتك أمانة”؛ بهدف تأكيد أهمية المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة جمع غفير من الطلاب والطالبات.

بدأت المسيرة بتجمع الطلاب الراغبين في التصويت أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اللجان الانتخابية، مرددين الشعارات والأغاني الوطنية “انزل.. شارك”، و”انزل خليك إيجابى”، وكذا الأغانى الوطنية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه المسيرة التي تعزز روح الولاء والانتماء لديهم، والتي تؤكد قيم المشاركة الإيجابية والتفاعل المثمر مع الأحداث السياسية الجارية فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية.

من جانبه وجه خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الشكر لهؤلاء الطلاب؛ لقيامهم بهذه المسيرة، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًّا على كل المصريين كفلها الدستور لهم، موضحًا أهمية ذلك من أجل استكمال تجربة مصر الديمقراطية، ودفع مسيرة التنمية بها إلى الأمام، لافتًا إلى أن المشاركة بصورة إيجابية وحضارية في هذه الانتخابات تعطي رسالة قوية وواضحة لكل المتربصين بمصر، سواء في الداخل أو الخارج.

وأشار عبد الغفار إلى حرص الوزارة على تأهيل الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين ونافعين لمجتمعهم وعلى وعى كامل بواجباتهم السياسية وحقوقهم الوطنية والدستورية.