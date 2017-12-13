مسيرة شموع صامتة بعمان رفضا للقرار الأمريكي بشأن القدس

وكالات: انطلقت، مساء الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، مسيرة شموع صامتة من كنيسة "دخول السيد إلى الهيكل" وصولا إلى كنيسة العذراء الناصرية، بدعوة من رؤساء الكنائس فى المملكة، رفضا لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ورفع المشاركون فى المسيرة، التى شارك فيها أبناء الطوائف المسيح

وكالات:

انطلقت، مساء الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان، مسيرة شموع صامتة من كنيسة “دخول السيد إلى الهيكل” وصولا إلى كنيسة العذراء الناصرية، بدعوة من رؤساء الكنائس فى المملكة، رفضا لقرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع المشاركون فى المسيرة، التى شارك فيها أبناء الطوائف المسيحية، وقرعت خلالها الأجراس فى كافة كنائس المملكة، شعارات أن الأردن وفلسطين شعب واحد وقضية واحدة، وأن القدس عربية.

وعبّر الأساقفة المقيمون فى المملكة، فى بيان تُلى عقب انتهاء المسيرة باسمهم وباسم رعاياهم، عن رفضهم القاطع لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة إسرائيل، مؤكدين أن هذا القرار يكشف انحياز الولايات المتحدة وعجزها عن أن تكون راعيا نزيها لعملية السلام.

واعتبروا القرار مجحفاً بحق الفلسطينيين ومناقضاً لقرارات الشرعية الدولية، لافتين إلى أن مدينة القدس الشرقية محتلة منذ عام 1967 وهذا القرار يجهض العملية السلمية القائمة على أساس حل الدولتين، وأن القدس مدينة مقدسة للديانات الثلاث.

وثمن الأساقفة مواقف العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى فى المحافل الدولية دفاعا عن المدينة المقدسة، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.