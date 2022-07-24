50 مليون جنيه استثمارات جديدة لـ«آل شاهين» بمجال الثروة الحيوانية

◗❙الشركة: نُطالب «الوزارة» بالموافقة على توسعات المزارع لعدم نفوق الماشية

تعتزم شركة «آل شاهين» للثروة الحيوانية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون جنيه خلال المرحلة المقبلة، بهدف زيادة عدد الأبقار داخل المزرعة، فضلا عن مضاعفة المساحة إلى 6 آلاف متر بدلا من 3 آلاف حاليا.

تعمل الشركة فى صناعة الألبان منذ أكثر من 30 عاما، وتمتلك عددا من الأبقار الألمانية للتوسع فى إنتاج الألبان وتوزيعها على المصانع والشركات التى تعمل فى صناعة الجبن.

قال عبدالرحمن شاهين، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن عدد الأبقار المتواجدة حاليا داخل المزرعة 125 بقرة ألماني، سعر الواحدة حوالى 56 ألف جنيه، ومع التوسع الجديد سيصل العدد لـ250 بقرة.

وأضاف أن إنتاج المزرعة من الألبان يصل شهريا إلى حوالى 100 طن يتم توزيعها على مصنع «دانون» لتصنيع منتجات الألبان، مؤكدًا أن متوسط إنتاج البقرة يوميا حوالى 40 كيلو يوميا على 3 مراحل فى الحلب.

وشهدت الفترة الأخيرة زيادة حجم إنتاج الأجبان فى مصر بنسبة قفزت إلى حوالى %35 وذلك بعد أن كانت %15 منذ أعوام قليلة مضت، وتستهلك مصر 70 ألف طن سنويًّا من الجبن الرومي، جميعها إنتاج معامل بلدية.

وحرصت الحكومة على تعظيم الاستفادة وتطوير قطاع الألبان، بدءًا من زيادة معدلات إنتاجية الألبان من رؤوس الماشية، لما لذلك من مردود اقتصادى إيجابى على المواطن والاقتصاد.

وتابع: إن عدد العمالة بلغ حوالى 15 عاملا، و2 سيارة لنقل اللبن إلى المصانع، و4 جرارات زراعية لنقل المواد الغذائية للأبقار ولودر يستخدم فى عملية تنظيف المزرعة يوميا.

الأبقار الألمانى لها طبيعة خاصة فى تربيتها، إذ يجب أن يخصص لها أماكن لعزل النافق، وعزل الأبقار المقبلة على الإنجاب لعدم حدوث تكدس داخل المزرعة، وهذا لم يتوفر فى العديد من المزارع الموجودة فى مصر نظرا لضيق المزرعة وعدم وجود تصريحات بالموافقة على التوسعات من الزراعة، بحسب ما ذكره «شاهين».

ووجهت الحكومة بتطوير مشروع مراكز تجميع الألبان، لاستهداف توفير غذاء صحى وآمن للمواطنين، إذ تم حصر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، والتى بلغت 826 مركزًا، وتحديد احتياجاتها.

وطالب «شاهين» وزارة الزراعة بفتح باب الموافقات على التوسع لأصحاب المزارع فى مساحات المزارع الخاصة بتربية الأبقار، مؤكدًا أن المساحات المحدودة للمزارع تتسبب فى وجود نافق من الأبقار ما يؤدى إلى إغلاق بعض المزارع فى العديد من المحافظات.

وأكد أن تربية الأبقار تخدم الدولة من خلال إنتاج كميات كبيرة من الألبان يتم استخدامها فى صناعة الجبن والألبان، بالرغم من ذلك يجد جميع المربين صعوبات كبيرة فى الحصول على الموافقات الخاصة بالتوسعات فى مساحات المزارع.

وأشار إلى أنه من الصعب إقامة مزارع حيوانية داخل الجبال نظرا لارتفاع درجات الحرارة بها، وصعوبة نقل المواد الغذائية للحيوانات داخل المزارع فى الجبل.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تسعى إلى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لتمويل الثروة الحيوانية بفائدة ميسرة.

وحرصت الوزارة على إعادة تفعيل دور المربى الصغير مع تأهيله فنيًّا وعلميًّا على اقتناء أصناف ذات عائد ومردود أعلى من السلالات المحلية.