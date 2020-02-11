الإسكان: خطة لتركيب 3 ملايين عداد مياه ذكى خلال 4 سنوات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بأن الوزارة تتبنى خطة استراتيجية للتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع للمياه ، موضحاً أن المرحلة الأولى لتركيب العدادات ، ستكون للفئات غير السكنية (المصالح والهيئات الحكومية، ودور العبادة، والأندية، غيرها)، وبعد ذلك يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على صفحتها بفيسبوك أن الدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية ، قال إن منظومة القراءة والتحصيل والعدادات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى ، هى المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين ، وتتم المحاسبة بناءً على قراءات فعلية مقاسة ، ويتم إصدار الفواتير وفقاً لذلك ، وتنقسم العدادات المستخدمة فى قياس كميات الاستهلاك إلى 3 أنواع (عدادات ميكانيكية – عدادات ذكية – عدادات إلكترونية مسبقة الدفع).

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية ، إلى أنه تم التنسيق بين الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع فى توفير وتركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل ، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضعت خطة لتركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع خلال 4 سنوات بمعدل 750 ألف عداد سنويا ، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل، وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة، وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز قام بوضع خطة عمل لمنظومة الاتزان المائى خلال الأعوام الماضية على ٣ مراحل بغرض تقليل الفاقد فى المياه .

وشملت المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه لقياس كمية المياه المنتجة ، ومراجعة جميع العدادات التى تم تركيبها على وصلات المستهلكين، واستبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات جديدة للعقارات غير المتوفر بها عدادات، والتأكد من تجديد شهادة معايير العدادات المستخدمة.

بينما شملت المرحلة الثانية قيام الشركات بتقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة للتأكد من كمية المياه داخل شبكات التوزيع، وتركيب عدادات قياسية رئيسية لمناطق الخدمة، وتضمنت المرحلة الثالثة تركيب عدادات قياس على مآخذ محطات إنتاج مياه الشرب.