الأعلى في 3 سنوات … أرباح شركة سامسونج تسجل 13.48 مليار دولار

وفق سبوتنيك الروسية ارتفعت أرباح شركة سامسونج في الربع الثالث من العام 28 بالمئة

سجلت أرباح شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية 13.48 مليار دولار في أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات .

ووفق سبوتنيك الروسية، ارتفعت الأرباح في الربع الثالث من العام 28 بالمئة.

وقالت الشركة، وهي أكبر مصنع لرقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر أيلول، من 12.35 تريليون وون قبل عام.

وجاء ارتفاع الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات التكاليف المتزايدة لإنتاج الالكترونيات الاستهلاكية، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية عن رويترز.