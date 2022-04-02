استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، براد سميث رئيس شركة “مايكروسوفت” ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والوفد المرافق له، ، لبحث مجالات التعاون، وضم الوفد سامر أبو لطيف، رئيس شركة “مايكروسوفت” في الشرق الأوسط وأفريقيا، وميرنا عارف، مدير عام “مايكروسوفت” مصر، وعدد من مسئولي الشركة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

في بداية اللقاء، ثمن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء العلاقات المتميزة مع شركة “مايكروسوفت” التي تعود إلى أكثر من 25 عاماً، في مجال تطبيق التكنولوجيا في القطاعات لدعم النمو الاقتصادي وخطط التنمية في مصر، ونوه إلى أنه يتابع بشكل شخصي أعمال الشركة الكبرى الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت مدبولي إلى أن ملف التحول الرقمي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، ويحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانب آخر، ثمن رئيس الوزراء رغبة شركة “مايكروسوفت” دعم رئاسة مصر المرتقبة للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مستعرضا التحضيرات الفنية واللوجستية التي تقوم بها مصر استعدادا للاستضافة.

وقال إن مصر اتخذت إجراءات جادة من أجل بلورة “الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، وأنها بصدد إطلاق النسخة المحدثة من مساهماتها المحددة وطنيًا وفقاً لاتفاقية باريس لتغير المناخ الفترة القليلة القادمة.

ومن جانبه، أعرب براد سميث رئيس شركة “مايكروسوفت” عن امتنانه للشراكة الطويلة مع الحكومة المصرية على مدار الـ 25 عاماً الماضية، وأكد أنها كانت تجربة ثرية ومفيدة، وقال : لقد استفادت شركة “مايكروسوفت” من تواجدها بمصر على مدار الفترة الماضية.

كما أبدي رئيس الشركة إعجابه بالتجربة المصرية في مجال التحول الرقمي، وقال إن مصر وضعت رؤية طموح لتحقيق هذا التحول واتخذت خطوات جادة من أجل تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة ملموسة.

واستعرض براد سميث مجالات التعاون مع مصر، لاسيما مجال بناء القدرات، والتحول الرقمي، والابتكار الرقمي، وتطرق إلى المناقشات الجارية لإنشاء مركز البيانات، وسبل تشغيله بمصادر الطاقة المتجددة، كما أبدي تحمسه لمجالات التعاون الجديدة التي طرحها الجانب المصري خلال زيارته الحالية. .

واستعرض براد سميث مجالات عمل الشركة المتعلقة بقضايا المناخ والاستدامة، ومساهماتها في مؤتمرات المناخ السابقة انتهاء بمؤتمر جلاسكو في نوفمبر الماضي، معرباً عن تطلعه لدعم رئاسة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التعاون.