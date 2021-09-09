استثمار

وزير التنمية المحلية: نخطط للتعاقد مع أمازون وجوميا للترويج للمنتجات اليدوية والريفية

قال وزير التنمية المحلية، اللوء محمود شعراوي،إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد شراكات مع شركات التسويق الدولية مثل شركتى أمازون وجوميا ، كوسيلة للتعرف علي التكتلات الاقتصادية وتطويرها منها تكتل الفواخير في سوهاج وبالتالي يمكن للمنصتين المصرية والأفريقية أن تساهمان…

عصام عميرة 1:30 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 1:30 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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قال وزير التنمية المحلية، اللوء محمود شعراوي،إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة عقد شراكات مع شركات التسويق الدولية مثل شركتى أمازون وجوميا ، كوسيلة للتعرف علي التكتلات الاقتصادية وتطويرها منها تكتل الفواخير في سوهاج وبالتالي يمكن للمنصتين المصرية والأفريقية أن تساهمان في خلق تكتلات جديدة للسلع والمنتجات اليدوية والغذائية والتراثية المنتشرة في ربوع البلاد وعلي صعيد القارة الأفريقية، والترويج لها.

ولفت إلي أن ذلك يساعد في تعزيز قدرات المرأة والشباب والأسر الأفريقية مما يسهم في رفع قدراتها الاقتصادية ويحافظ ويطور علي التراث ويأتي ذلك في إطار الإستراتيجية التي تبناها مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية عن إقليم الشمال المعروف باسم “نارو” والكائن في القاهرة في تبني عدة مبادرات في المساهمة في تعزيز قدرات مدننا الأفريقية خاصة علي الصعيد الإلكتروني من خلال المنصات المختلفة والتي ستشمل سلع ومنتجات القارة.

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جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم في ورشة ” الأمن الغذائي والتوظيف في أفريقيا في عصر التحول الرقمي” والتي عقدت علي هامش منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي 2021 تحت عنوان “شراكات لتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه سيتم تدريب الوحدات الفرعية التي تم تأسيسها في كافة المحافظات لتكون هي الآلية التي تدير العلاقة مع البائعين والمنتجين المحليين والتسويق من خلال شركات بيع وتسويق متخصصة تابعة لوزارة الاتصالات.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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