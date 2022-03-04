مع تصاعد المعارك فى أوكرانيا.. أسواق المال العالمية تسجل تراجعا حادا جديدا

وانخفضت بورصة باريس 3,30% متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020

سجلت أسواق المال العالمية تراجعا حادا جديدا اليوم الجمعة مع دفع المعارك في أوكرانيا المستثمرين إلى العزوف عن شراء الأسهم.

وانخفضت بورصة باريس 3,30% متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت 3,38 % مقتربة من أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وخسرت بورصة لندن 3 % بعيد الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش، وميلانو 3,70%.

وفي آسيا، وبعد خسارة تجاوزت 3 %، بعد إعلان أوكرانيا عن قصف منشأة نووية داخل أراضيها، وسجلت أسواق المال تحسنا طفيفا. فقد أغلقت بورصات طوكيو على تراجع نسبته 2,23 % وهونج كونج 2,25% وشنغهاي 0,96%.

وسبب نبأ قصف المنشأة الأوكرانية صدمة للمستثمرين، وقالت المحللة في مجموعة “سويسكوت” المصرفية، إيبيك أوزكارديسكايا إنه “لا رغبة في المجازفة في أسواق المال”.

وأوضحت أوزكارديسكايا أن “أجواء السوق تجعل من غير المرجح أن يوظف المستثمرون أموالهم من دون حماية أنفسهم من خسارتها”.