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مع تصاعد المعارك فى أوكرانيا.. أسواق المال العالمية تسجل تراجعا حادا جديدا

وانخفضت بورصة باريس 3,30% متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020
المال - خاص 5:25 م, الجمعة, 4 مارس 22 5:25 م, الجمعة, 4 مارس 22

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سجلت أسواق المال العالمية تراجعا حادا جديدا اليوم الجمعة مع دفع المعارك في أوكرانيا المستثمرين إلى العزوف عن شراء الأسهم.

وانخفضت بورصة باريس 3,30% متوجهة بذلك إلى أسوأ أسبوع لها منذ مارس 2020، بينما تراجعت بورصة فرانكفورت 3,38 % مقتربة من أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

وخسرت بورصة لندن 3 % بعيد الساعة 10,00 بتوقيت جرينتش، وميلانو 3,70%.

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وفي آسيا، وبعد خسارة تجاوزت 3 %، بعد إعلان أوكرانيا عن قصف منشأة نووية داخل أراضيها، وسجلت أسواق المال تحسنا طفيفا. فقد أغلقت بورصات طوكيو على تراجع نسبته 2,23 % وهونج كونج 2,25% وشنغهاي 0,96%.

وسبب نبأ قصف المنشأة الأوكرانية صدمة للمستثمرين، وقالت المحللة في مجموعة “سويسكوت” المصرفية، إيبيك أوزكارديسكايا إنه “لا رغبة في المجازفة في أسواق المال”.

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وأوضحت أوزكارديسكايا أن “أجواء السوق تجعل من غير المرجح أن يوظف المستثمرون أموالهم من دون حماية أنفسهم من خسارتها”.

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