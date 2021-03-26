نقل وملاحة

مدبولى و5 وزراء يتوجهون إلى سوهاج لزيارة مرضى حادث القطارين

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكل من وزراء التعليم العالى والصحة والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سوف يتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع…

صفية حمدي 3:01 م, الجمعة, 26 مارس 21 3:01 م, الجمعة, 26 مارس 21

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قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وكل من وزراء التعليم العالى والصحة والتنمية المحلية والنقل والتضامن الاجتماعى، سوف يتوجهون إلى محافظة سوهاج، لزيارة مصابى حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم في منطقة طهطا، وكذلك متابعة إجراءات التعامل مع الحادث.

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وكلف رئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة فنية متخصصة، للوقوف على أسباب الحادث، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أى خطأ أو تقصير، وسيتم محاسبة المتسبب عن الحادث.

وعبر رئيس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين.

وأكد أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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بقلم صفية حمدي

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