نقل وملاحة

محافظ الجيزة يحظر سير «التوك توك» بمحور محمد أنور السادات

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارآ بحظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتي ترعة المنصورية . وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة علي تنظيم…

المال - خاص 4:34 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 4:34 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارآ بحظر سير مركبات التوك توك حظرا تاما بنطاق محور محمد أنور السادات بداية من ترعة الزمر حتي ترعة المنصورية .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي في إطار حرص المحافظة علي تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد .

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وقال إن محور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) يعد أحد المحاور المرورية المهمة البديلة لشارع الأهرام خلال تنفيذ أعمال الإغلاق الجزئي أو الكلي لتنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق والذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط المرورى على شارعى الأهرام وفيصل.

وأضاف أنه قد تم الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة متفرعات شارعي الأهرام وفيصل والشوارع الرابطة بين شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات لتيسير الحركة المرورية ضمن خطة المحافظة لتحقيق سيولة مرورية خلال تنفيذ المشروع .

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وكلف المحافظ رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات “التوك توك” بمنتهي الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين مع عرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات .

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بقلم المال - خاص

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